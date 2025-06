Tarantino: Vom Videotheken-Nerd zum Kultregisseur

Quentin Tarantino hat keine Filmschule besucht, brauchte er aber auch nicht. Er hat Filme geschaut und davon ganz schön viele. Aus dieser Leidenschaft wurde eine Karriere, die sich gegen jede Norm stemmt. Auch seine Drehbücher schreibt er nicht am Laptop, sondern ganz altmodisch mit Stift und Papier — und vielleicht es es genau dieser analoge Zugang, der seinen Filmen ihren besonderen Ton verleiht. Seine Handschrift: Schräge Figuren, endlose Gespräche, Gewalt als Stilmittel — und am Ende jede Menge Preise.

Freundinnen, Feinde, Wegbegleiter

Die Doku „QT8: Quentin Tarantino: The First Eight“ nimmt uns mit auf eine Reise durch Tarantinos bisheriges Schaffen, von „Reservoir Dogs“ bis „The Hateful 8“. Besonders interessant wird’s durch die Stimmen aus dem Inner Circle: Samuel L. Jackson, Christoph Waltz und auch Diane Kruger erzählen zum Beispiel, wie es ist, mit einem so eigenwilligen wie brillianten Regisseur zu arbeiten.

Kein Heldenepos über Quentin Tarantino

Doch die Doku ist mehr als nur ein liebevoller Rückblick auf den Regisseur. Sie spricht auch die schwierigen Kapitel an, wie zum Beispiel die enge Verbindung zu Produzent Harvey Weinstein, die inzwischen stark kritisiert wird.

Quentin Tarantino hat oft betont, dass er nur zehn Filme machen will. Neun sind es bis heute. „QT8“ ist also die perfekte Gelegenheit, noch einmal in sein bisheriges Werk einzutauchen — bevor der Vorhang endgültig fällt. Die Doku „QT8: Quentin Tarantino — The First Eight“ könnt ihr ab heute in der ARTE-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.