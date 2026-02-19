Hey, liebe Film- und Serienfans! Es ist Donnerstag, der 19. Februar. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp!

Mysteriöse Todesfälle auf einem Langstreckenflug, rätselhafte Codes auf einer versteckten SIM-Karte, Geheimdienstverschwörungen gegen China. Die erste Staffel der britischen Miniserie „Red Eye“ hat mit nervenaufreibenden Plot-Twists geklotzt und nicht gekleckert. Weil eben diese erste Staffel so erfolgreich war, gibt es jetzt eine zweite, und die hat auch etwas mit Flugzeugen zu tun. Aber sie spielt nicht ausschließlich in einem.

Ein Drohanruf unterbricht in der US-Botschaft in London die Feierlichkeiten zur Ernennung des neuen Botschafters. Sollte jemand das Gebäude verlassen, werde ein britisches Flugzeug in die Luft gesprengt. Die Botschaft wird sofort abgeriegelt. Gäste und Mitarbeiterinnen sind nun gefangen. Doch die Lage eskaliert weiter. Ein Mörder beginnt im Inneren sein tödliches Spiel. Für die britische Polizistin Hannah Lee wird der Einsatz zum Albtraum aus politischen und rechtlichen Verstrickungen.

Widerwillig muss sie sich mit dem Sicherheitschef der Botschaft zusammentun. Clay Brody ist ein ehemaliger Kollege, der sie einst verraten hat. Nun muss Hannah ihr Misstrauen überwinden und sich auf die Ermittlungen konzentrieren. Denn diesmal ist alles persönlich. Das bedrohte Flugzeug ist ein Regierungsjet. An Bord befindet sich MI5-Generaldirektorin Madeline Delaney. Während der Killer immer wieder zuschlägt, ermitteln Hannah und Brody in einem Wettlauf gegen die Zeit.

Sie müssen das Komplott aufdecken, bevor sowohl die Eingeschlossenen in der Botschaft als auch die Passagiere des Regierungsjets ihr Leben verlieren. Fühlt ihr euch besser? Wie ist es mit der Entfassung? Ich habe sie nicht gesehen. Wenn wir den Täter nicht bald finden, kann es jemand anderes sein. Hannah Lee findet sich wirklich zur richtigen Zeit am falschen Ort.

Ich habe einen Detonator. Wenn wir jemanden aus der Botschaft verlassen, er wird was? Der Flugzeug abbrechen? Die Uhr tickt wirklich. Jemand hilft ihm. Alles, was er getan hat, ist für eine Grundlage. Raus? Nein. Es gibt keinen Weg raus. Die zweite und auch die erste Staffel von „Red Eye“ könnt ihr jetzt bei Sky anschauen.

Die zweite und auch die erste Staffel von „Red Eye" könnt ihr jetzt bei Sky anschauen.