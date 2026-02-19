Play
Red Eye Staffel 2
Bild: Sony Pictures Entertainment/Sky Deutschland

Was läuft heute? | Red Eye — Staffel 2

Eine neue Verschwörung

Ein Anschlag, ein neuer Partner, eine neue Verschwörung: DC Hana Li ermittelt in der zweiten Staffel „Red Eye“ in der abgeriegelten US-Botschaft, um den Absturz eines Regierungsjets zu verhindern.

Alarm in der US-Botschaft

Ein Drohanruf unterbricht in der US-Botschaft in London die Feierlichkeiten zur Ernennung des neuen Botschafters: Sollte jemand das Gebäude verlassen, werde ein britisches Flugzeug in die Luft gesprengt. Die Botschaft wird sofort abgeriegelt — Gäste und Mitarbeitende sind gefangen. Doch die Lage eskaliert weiter: Ein Mörder beginnt im Inneren sein tödliches Spiel.

Für die britische Polizistin Hana Li wird der Einsatz zum Albtraum aus politischen und rechtlichen Verstrickungen. Widerwillig muss sie sich mit dem Sicherheitschef der Botschaft zusammentun: Clay Brody ist ein ehemaliger Kollege, der sie einst verraten hat. Nun muss Hana ihr Misstrauen überwinden und sich auf die Ermittlungen konzentrieren. Denn diesmal ist alles persönlich: Das bedrohte Flugzeug ist ein Regierungsjet, an Bord befindet sich MI5-Generaldirektorin Madeline Delaney.

Alte Bekannte und neue Gesichter

In der zweiten Staffel von „Red Eye“ ermittelt erneut Jing Lusi als Polizistin Hana Li. Ihr neuer/alter Partner Clay Brody wird von Martin Compston gespielt. Wieder mit dabei sind Lesley Sharp als MI5-Chefin Madeline Delaney, Jemma Moore als Journalistin und Hanas Halbschwester Jess Li und Robert Gilbert als Superintendent Simon O’Brian. Die zweite und auch die erste Staffel von „Red Eye“ könnt ihr bei Sky anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

