Alarm in der US-Botschaft
Ein Drohanruf unterbricht in der US-Botschaft in London die Feierlichkeiten zur Ernennung des neuen Botschafters: Sollte jemand das Gebäude verlassen, werde ein britisches Flugzeug in die Luft gesprengt. Die Botschaft wird sofort abgeriegelt — Gäste und Mitarbeitende sind gefangen. Doch die Lage eskaliert weiter: Ein Mörder beginnt im Inneren sein tödliches Spiel.
Für die britische Polizistin Hana Li wird der Einsatz zum Albtraum aus politischen und rechtlichen Verstrickungen. Widerwillig muss sie sich mit dem Sicherheitschef der Botschaft zusammentun: Clay Brody ist ein ehemaliger Kollege, der sie einst verraten hat. Nun muss Hana ihr Misstrauen überwinden und sich auf die Ermittlungen konzentrieren. Denn diesmal ist alles persönlich: Das bedrohte Flugzeug ist ein Regierungsjet, an Bord befindet sich MI5-Generaldirektorin Madeline Delaney.
Alte Bekannte und neue Gesichter
In der zweiten Staffel von „Red Eye“ ermittelt erneut Jing Lusi als Polizistin Hana Li. Ihr neuer/alter Partner Clay Brody wird von Martin Compston gespielt. Wieder mit dabei sind Lesley Sharp als MI5-Chefin Madeline Delaney, Jemma Moore als Journalistin und Hanas Halbschwester Jess Li und Robert Gilbert als Superintendent Simon O’Brian. Die zweite und auch die erste Staffel von „Red Eye“ könnt ihr bei Sky anschauen.
