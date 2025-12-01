Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo ihr Lieben, heute ist Montag, der 1. Dezember. Schön, dass ihr dabei seid! Unser Streaming-Tipp heute ist eine herzerwärmende Doku, die perfekt zur Adventszeit passt. Es geht um eine Stadt voller Lichter, fünf Familien, hunderte Tannenbäume und um ein Geschäft, das härter ist als es auf den ersten Blick scheint. Die neue Prime-Doku „The Merchants of Joy“ zeigt eine der schönsten Weihnachtstraditionen New Yorks. In der Stadt, die niemals schläft, erwacht jeden Winter das Straßengeschäft mit Tannenbäumen zum Leben. Die Doku begleitet fünf Familien, die jedes Jahr alles geben, um die Weihnachtsbaum-Tradition auf den Gehwegen von Brooklyn, Manhattan und Queens weiterleben zu lassen. Die Doku begleitet die Familien in ihren Hoffnungen, ihren Konkurrenzkämpfen und zeigt den Alltag zwischen Glühweinbechern, Preisschildern und eiskalten Nächten. Und die Uhr tickt, denn ihnen bleiben nur fünf Wochen, um ihre gesamte Existenz zu sichern. Die Saison beginnt jetzt. „Wir sind die fünf Familien von Christmas. Wir sind alle Vörner. Ich habe in New York 38 Jahre lang Bäume verkauft. Ich war zufrieden, dass wir erfolgreich waren. Man kann niemandem im Geschäft vertrauen. Wenn ich spiele, spiele ich mit Gewinn. Wir hatten einen furchtbaren Turfwurf. Wir mussten die Mafia ausbezahlen. Ein Gegner wurde ermordet. Ich hatte den Platz für fünf Jahre und ich werde ihn nicht haben. Haltet eure Freunde nahe, aber eure Gegner auch.“ „The Merchants of Joy“ ist kein kitschiger Weihnachtsfilm. Zwischen funkelnden Lichterketten und lachenden Kindern zeigt die Doku auch die Schattenseiten: harte Arbeit, Stress, Existenzdruck und Traditionen, die seit Generationen weitergegeben werden. Die Stände sind kleine eigene Welten, in denen Herkunft, Familie und Identität eine riesige Rolle spielen. Und über allem steht die Liebe zum Weihnachtsbaum. „Für mich ist ein Weihnachtsbaum ein Symbol von Freude. Es ist stark, besonders hier. Es ist nicht nur ein Geschäft, es ist eine Familie. Es ist wie nichts anderes. Man ist Teil dieser wunderbaren Momente im Leben der Menschen, die ihnen all diese Freude geben. Ho ho ho, frohe Weihnachten! Unser Unternehmensmodell ist: Kauf den verdammten Baum.“ Produziert wurde die Doku unter anderem von Ben Affleck. Regie führt die New Yorker Filmemacherin Celia Aniskovich, die ihre Karriere als Nachrichtensprecherin bei NBC begann, bevor sie sich ganz dem Dokumentarfilm widmete. „The Merchants of Joy“ ist eine Doku über Zusammenhalt, über Leben, Tradition und darüber, wie viel Menschlichkeit in einem einzelnen Weihnachtsbaum stecken kann. Wenn ihr Lust auf eine Weihnachtsgeschichte habt, die nicht schnulzig, sondern echt, roh und voller Lebensfreude ist, dann ist diese Doku der perfekte Einstieg in die Weihnachtszeit. „The Merchants of Joy“ könnt ihr jetzt auf Prime Video sehen. Das war unser Streaming-Tipp am Montag. Lasst uns doch gern ein Abo da und empfehlt „Was läuft heute“ gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sofira Bethge-Junker, Audioproduktion Wiebke Stark und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.