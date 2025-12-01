New Yorks Weihnachtszauber auf der Straße
Die Doku „The Merchants Of Joy“ zeigt eine der schönsten Weihnachtstraditionen New Yorks und begleitet fünf Familien, die jedes Jahr als Weihnachtsbaum-Händler die Metropole in ein Winterwunderland verwandeln. In New York bedeutet Weihnachten mehr als Lichterketten und Plätzchen. Es ist die Zeit, in der die Straßen nach Tannennadeln, Glühwein und vorweihnachtlichem Trubel duften.
Die Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen — von der Auswahl der Bäume über harte Preisverhandlungen bis hin zum hektischen Aufbau der Stände. Alles geschieht in den fünf intensiven Verkaufswochen vor Weihnachten. Zwischen Konkurrenzkampf und familiärer Solidarität zeigt „The Merchants Of Joy“, wie viel Leidenschaft, Ausdauer und Geschäftssinn nötig sind, um das Herz der Stadt in festliche Stimmung zu versetzen.
Mehr als ein Händlerporträt
Regisseurin Celia Aniskovich inszeniert die Protagonistinnen und Protagonisten nahbar und authentisch. Die Familien stehen im Mittelpunkt — mit ihren Sorgen, Hoffnungen und kleinen Freuden. Die Doku vermittelt ein Gespür für die Tradition, die diese Community lebendig hält, und macht deutlich, wie sehr sich persönliche Geschichten mit dem Geschäft vermischen. „The Merchants Of Joy“ ist ein warmes, packendes Porträt der Menschen, die den New Yorker Weihnachtsmarkt mit Herzblut gestalten und zeigt, wie viel Menschlichkeit in einem einzelnen Weihnachtsbaum stecken kann. Zu sehen auf Prime Video.
Was läuft heute?
Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.