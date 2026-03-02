Nicht falsch, nur anders

Malte Zierden ist Content Creator und Tierschützer. Bekannt geworden ist er unter anderem durch die Taube Oßkar, die sich eines Tages in sein Badezimmer verirrte. Oßkar war auch einer der Gründe, warum Malte angefangen hat sich aktiv für Tierschutz einzusetzen. In der Doku berichtet er von seinen Erfahrungen mit ADHS und trifft gleichzeitig als Host andere Betroffene, die von ihrem Alltag berichten.

Darunter ist etwa Catia Gubelmann, eine Athletin aus der Schweiz. Sie hat erst spät ihre Diagnose bekommen. Sport spielt beim Umgang damit eine wichtige Rolle. Beim 400-Meter-Lauf muss sie immer wieder über Grenzen gehen. Beim fokussierten Training kann ADHS ihr sogar helfen.

Neurodivers: Neue Perspektiven

Auch der Podcaster Alex Partridge kommt in der Dokumentation zu Wort. In seinem Podcast „ADHD Chatter“ spricht er mit Fachleuten, Psychologinnen und Psychologen oder Prominenten über ADHS und wie der Alltag leichter gestaltet werden kann. Was als Selbsttherapie angefangen hat, ist heute ein erfolgreicher Podcast der rund 170000 Menschen erreicht.

Die ZDF-Dokumentation „RE:TURN: ADHS als Gamechanger — Wie aus Schwäche Stärke wird“ findet ihr ab dem 2. März in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.