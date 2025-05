Rick & Morty — Staffel 8

Seit mittlerweile acht Staffeln kämpfen sich der verrückte Wissenschaftler Rick und sein Enkel Morty nun durch alle erdenklichen intergalaktischen Abenteuer. In den neuen Folgen sich Chaos und der für die Serie trockene Meta-Humor wieder am Start. Auch die neuen Synchronstimmen, die es seit der siebten Staffel gibt, machen wieder ihren Job. Die neuen Folgen „Rick & Morty“ gibt es ab heute jeden Montag nach ihrer TV Ausstrahlung um 22:15 Uhr auf WOW.

Bram Stoker’s Dracula

Der Film aus dem Jahr 1992 erzählt die klassische Geschichte auf Basis von Bram Stokers Roman. Die Handlung folgt dem Anwalt Jonathan Haker, der den transsilvanischen Grafen Dracula besucht, um mit ihm einen Immobilien-Deal abzuschließen. Kurz danach reist Dracula nach London, um Jonathans Verlobte Mia zu seiner Vampirbraut zu machen. Graf Dracula wird gespielt von Gary Oldman. Den Film „Bram Stoker’s Dracula“ läuft bei Netflix.

Wochenendrebellen

Ein Kind im Autismus-Spektrum, das in der Schule immer wieder ausrastet, Eltern, die am Ende ihrer Kräfte sind und eine große Leidenschaft für Fußball — das sind die Zutaten für den Film “Wochenendrebellen”. Es geht um den zehn Jahre alten Jason, der sich in der Schule oft provozieren lässt und dadurch zunehmend Ärger bekommt. Um seinem Sohn ein Ventil zu bieten, will sein Vater Mirco, gespielt von Florian David Fitz, mit ihm seinen Lieblings Fußballverein finden. Die beiden reisen dafür nun jedes Wochenende zu einem anderen Stadion. Der Film „Wochenendrebellen“ basiert auf einer wahren Geschichte, zu sehen bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.