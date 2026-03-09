Man(n) ist nur so alt, wie man(n) sich fühlt
Greg Russo (Steve Carell) ist ein erfolgreicher Autor, der eine komplizierte Beziehung zu seiner Tochter Katie hat. Katie ist Dozentin am College und macht gerade eine schwierige Phase in ihrer Ehe durch. Ihr Ehemann ist Professor am gleichen College und wegen einer Affäre mit einer Studentin gerade Gossip-Thema Nummer 1.
Aufgrund einer Kurzschlussreaktion gerät Katie in Schwierigkeiten mit dem Rektorat. Ihr Vater versucht daraufhin, ihren Job und guten Ruf zu retten, indem er Vorträge zu seinem Bestsellerroman hält. Es stellt sich heraus, dass er ziemlich viele Fans hat, vor allem unter den College-Frat-Boys. Sie küren ihn zum Vorbild und nennen ihn „Rooster“, nach seiner heldenhaften Hauptfigur.
Dream-Team
Für Fans von Serien wie „Scrubs — Die Anfänger“ oder „Ted Lasso“ ist die neue HBO–Max-Originalserie „Rooster“ wie gemacht. Wortwörtlich, denn die Co-Writer Bill Lawrence und Matt Tarses haben alle diese Serien geschrieben. Als Executive Producer fungiert unter anderem Steve Carell („The Office“), Comedy Genius und Star der Show. Neben ihm sind noch weitere bekannte Gesichter dabei, zum Beispiel Charly Clive („The Lazarus Project“) und John C. McGinley („Scrubs — Die Anfänger“).
Die erste Folge der Serie „Rooster“ findet ihr seit dem 9. März 2026 auf HBO Max. Die restlichen neun Episoden werden wöchentlich veröffentlicht, das Serienfinale ist am 11. Mai zu sehen.
Was läuft heute?
Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.