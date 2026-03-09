Hallo liebe Film- und Serienfans, es ist Montag, der 9. März. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp!

Steve Carell hat als World’s Best Boss, aka Michael Scott in The Office, fast ein Jahrzehnt lang für beste Unterhaltung gesorgt. Jetzt ist er zurück in einer neuen Comedyserie. Wer Serien wie Scrubs, Die Anfänger oder Ted Lasso mag, dem wird sicher auch Rooster gefallen. Denn diese drei Serien stammen aus den gleichen Schreibfedern. Die Co-Writer Bill Lawrence und Matt Tarzis haben bereits einiges an Erfahrung in Sachen Comedy, und auch Hauptdarsteller Steve Carell selbst war an der Produktion beteiligt.

Steve Carell spielt einen Bestseller-Autor, der ein kompliziertes Verhältnis zu seiner Tochter Katie hat. Katie ist Dozentin am College und steckt mitten in einer Ehekrise. Als wäre das nicht schon anstrengend genug, ist ihr Mann auch noch Professor am selben College wie sie. Natürlich dauert es nicht lange, bis sich rumspricht, dass er sie mit einer seiner Studentinnen betrogen hat. Katie geht mit der Sache, sagen wir mal, nicht ganz so erwachsen um. Aber kann man ihr das verübeln?

Als Dad will Hauptdarsteller Steve Carell selbstverständlich für seine Tochter da sein. Er spricht mit dem Rektor, um sicherzugehen, dass Katie weiter unterrichten darf. Der Rektor macht den Vorschlag, dass er als Bestseller-Autor den Ruf seiner Tochter wiederherstellen kann, indem er nämlich am College vorträgt. Wie sich herausstellt, hat er dort ziemlich viele Fans.

„Hey Rooster!“ „Oh hey, na?“ „Die Studenten nennen dich Rooster. Einige von denen denken, ich sei meine Romanfigur. Krasses Waschbrett! Ist alles okay?“ „Immer wenn Katie ein Problem hatte, war ich für sie da. Aber dieses Problem kann ich nicht lösen. Ich bin nicht Rooster.“ „Das hier ist das College. Wenn Sie wollen, können Sie Rooster sein.“ „Na, Gockel, Kekereki! Das ist keine gute Idee.“ „Ich werde mich eurem Druck nicht beugen. Ganz ehrlich.“ „Okay, was soll’s. Dann los!“

Von den College-Frat Boys wird er als Vorbild gefeiert, und schnell etabliert sich sein neuer Spitzname, benannt nach der heldenhaften Hauptfigur seines Romans. Zuerst fällt es ihm schwer, in die Fußstapfen seiner eigenen Figur zu treten, aber nach kurzer Zeit akzeptiert er seine neue Rolle als Rooster und gibt sich dem College-Lifestyle hin. Ob er seiner Tochter mit seinem neuen Image jetzt wirklich hilft? Mal schauen. Eins steht aber fest: Lustig wird es auf jeden Fall.

Die erste Episode von Rooster ist ab heute auf HBO Max verfügbar. Die restlichen neun Episoden werden wöchentlich veröffentlicht, mit dem Serienfinale am 11. Mai.