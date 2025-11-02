Das Ende einer Ära?

In „S.W.A.T.“ leitet Sergeant Hondo eine Spezialeinheit in Los Angeles, die dort operiert, wo die Lage besonders brenzlig wird: bei Geiselnahmen, Überfällen oder Gangkonflikten. Dabei bewegt sich die Serie nicht nur in klassischen Action-Gefilden, sondern beleuchtet auch die sozialen Spannungen in South L.A. — der Heimat von Hondo. Immer wieder muss er die Balance zwischen seiner Loyalität zur eigenen Community und seiner Verantwortung als Polizist halten. Jede Episode der Serie erzählt einen abgeschlossenen Fall — doch in der neuen Staffel geht es auch um große Fragen: Wie lange kann Hondo das Team zusammenhalten? Und was bedeutet es, Führung und Familie zu vereinen?

Die siebte Staffel markiert einen Übergang. Einige Teammitglieder denken ans Aufhören, während neue dazustoßen. Veränderung, Verantwortung und Zusammenhalt stehen stärker im Mittelpunkt als je zuvor.

Doch noch nicht Schluss

Ursprünglich war Staffel 7 als finale Staffel geplant. Nach lautstarken Fanprotesten entschied sich der US-Sender CBS jedoch, die Serie um eine weitere Staffel zu verlängern. Diese besondere Entstehungsgeschichte spiegelt sich auch im Ton der neuen Folgen wider: mit viel Fokus auf Teamgeist, Abschied und Neubeginn. Seit dem Start 2017 hat „S.W.A.T.“ über 140 Episoden hervorgebracht. Die Produktion legt Wert auf Authentizität: Gedreht wird regelmäßig an echten LAPD-Schauplätzen, und das Ensemble absolvierte Waffentraining und Taktikübungen mit ehemaligen Polizisten und Polizistinnen. Hauptdarsteller Shemar Moore, bekannt als Derek Morgan aus „Criminal Minds“, ist seit Staffel 6 außerdem Executive Producer der Serie.

Mit 13 Folgen liefert die siebte Staffel von „S.W.A.T.“ genau das, was Fans lieben: temporeiche Action, emotionale Team-Momente und glaubwürdige Charaktere, die sich weiterentwickeln. Die siebte Staffel kannst du ab sofort bei Netflix schauen.

