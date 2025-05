Love, Death & Robots — S4

Seit mittlerweile vier Staffeln werden in der Serie kreative und intelligente Science-Fiction Storys im Anthologie Format geboten. Neben der Vielseitigkeit in Punkto Story sind aber auch die grundverschiedenen Animation-Stilrichtungen von Anfang an maßgeblich für den Erfolg der Serie. In den neuen Folgen geht es unter andrem in die Tiefen des Weltraums, es geht um dystopische Zukunftsvisionen und charmante Postapokalypsen. Die neuen Folgen von „Love, Death & Robots“ gibt es ab heute bei Netflix.

Wir sind Champions 2

Nach dem Erfolg des ersten Teils bringt der spanische Regisseur Javier Fesser das Team der Los Amigos wieder zurück. Seit den Ereignissen des ersten Teils hat sich das Para-Basketballteam aufgelöst. Die junge Sporttrainerin Cecilia will die Mannschaft wieder zusammenbringen. Durch einen Fehler bei der Anmeldung müssen sich die Amigos aber jetzt in der Welt der Leichtathletik zurechtfinden. Wie in Teil zwei sind auch in der Fortsetzung viele Schauspielerinnen und Schauspieler mit einer Behinderung Teil des Casts. „Wir sind Champions 2“ läuft bei WOW.

Kompromat: Die Macht der Lüge

In dem Film aus 2022 geht es um den Franzosen Matthieu Roussel, der als Sprachlehrer in Sibirien arbeitet. Eines Tages stürmt die Polizei seine Wohnung und verhaftet ihn, weil er kinderpornografisches Material verbreitet haben soll. Schnell stellt sich heraus, dass Matthieu vom russisches Geheimdienst mundtot gemacht werden soll. Er bricht deshalb aus dem Gefängnis aus und versucht nach Frankreich zu fliehen. Den Thriller „Kompromat: Die Macht der Lüge“ gibt es im Angebot von Prime Video.

Was läuft heute?

