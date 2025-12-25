Play
Say Nothing
Bild: Disney Plus

Was läuft heute? | Say Nothing

War es das wert?

Der oftmals lapidar als Unruhen bezeichnete bewaffnete Konflikt zwischen katholischen und protestantischen Gläubigen in Nordirland steht im Mittelpunkt der packenden Serie „Say Nothing“.

Die Kinder blieben zurück

Belfast im Dezember 1972 — die verwitwete Jean McConville ist mit ihren zehn Kindern zu Hause und will sich in der Badewanne ein bisschen entspannen. Da klopft es an der Tür und eine Gruppe Männer mit Sturmhauben steht davor. McConville wird mitgenommen und nie wieder lebend gesehen, ihre Kinder bleiben zurück.

29 Jahre später sitzt Dolours Price in ihrem Wohnzimmer und spricht für das „Belfast Project“ über die Zeit des bewaffneten Konflikts zwischen katholischen und protestantischen Gläubigen in Nordirland, der sich bis Ende der 90er Jahre hinzog. Die packende Mini-Serie „Say Nothing“ erzählt die Geschichte von Dolours und ihrer Schwester Marian und einigen weiteren wichtigen Akteurinnen und Akteuren der damaligen Zeit und ihrer Beteiligung an der Gewalt, die die Region nachhaltig erschüttert hat.

Verrat und Sinnfragen

Zunächst wirkt der Beitritt der beiden Schwestern zur IRA, der Irish Republican Army, wie eine Art feministisch-emanzipatorischer Akt. Doch die Serie thematisiert auch die Traumata, die der Konflikt hinterlassen hat. So wird die Stimmung bald deutlich düsterer, die Schwestern kommen ins Gefängnis, müssen sich mit Verrat auseinandersetzen und der Tatsache, dass ihr hehres Ziel — ein vereintes Irland — nach wie vor in weiter Ferne liegt. Und nicht nur das: Unschuldige Menschen sind gestorben und sie waren daran beteiligt. Zwangsläufig stellt man sich auch als Zuschauerin und Zuschauer die Frage: War es das wert?

„Say Nothing“ könnt ihr bei Disney Plus anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen