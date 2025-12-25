Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo liebe Streaming-Fans, einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag wünscht euch das gesamte „Was läuft heute“-Team. Am heutigen Donnerstag, dem 25. Dezember, willkommen zu eurem täglichen Tipp. Heute haben wir einen weiteren Favoriten der Redaktion für euch, und zwar „Say Nothing“, eine spannende Miniserie, die sich mit den Jahren des bewaffneten Konflikts in Nordirland befasst. Belfast, im Dezember 1972: Die verwitwete Jean McConville ist mit ihren zehn Kindern zu Hause. Sie schickt die älteste Tochter los, um etwas zu essen zu kaufen. Dann will sie sich in der Badewanne ein bisschen entspannen, aber es klopft an der Tür, und eine Gruppe Männer steht davor. Sie tragen Sturmhauben und nehmen die verschreckte Frau mit. Sie muss in einen Van einsteigen und wird nie wieder lebend gesehen. Ihre Kinder bleiben zurück. 29 Jahre später sitzt Dolores Price an einem Tisch in ihrem Wohnzimmer und spricht für das Belfast Project über die Zeit der sogenannten Unruhen, des bewaffneten Konflikts zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland, der sich bis Ende der 1990er Jahre hinzog. Die packende Miniserie „Say Nothing“ erzählt die Geschichte von Dolores Price und ihrer Schwester Marian sowie einigen weiteren wichtigen Akteuren der damaligen Zeit und ihrer Beteiligung an der Gewalt, die die Region nachhaltig erschütterte. „Ich habe euch Mädchen erzählt, wie man Explosives macht. Es war eine sehr glückliche Kindheit. Wir waren Katholiken. Es war eine segregierte Gesellschaft. Alles ging an die Protestanten. Wir dachten, dass die Einrichtung der IRA das nobelste ist, was ein Mensch tun kann.“ Zunächst wirkt alles noch recht glamourös, und der Beitritt der beiden Schwestern zur IRA, der Irish Republican Army, wird als eine Art feministisch-emanzipatorischer Akt dargestellt. Actionreich werden Reihenhauskämpfe dargestellt, in denen Figuren durch die Vordertür eines Hauses hineinrennen und gleich zur Hintertür wieder hinaus. Doch die Serie thematisiert auch die Traumata, die der Konflikt hinterlassen hat. So wird die Stimmung bald deutlich düsterer. Die Schwestern kommen ins Gefängnis, müssen sich mit Verrat auseinandersetzen und der Tatsache, dass ihr Heeresziel, ein vereintes Irland, nach wie vor in weiter Ferne liegt. Und nicht nur das: Unschuldige Menschen sind gestorben, und sie waren daran beteiligt. Auch als ZuschauerIn stellt man sich die Frage, ob es das wert war, ob die Taten zu rechtfertigen sind. Die Serie beruht auf dem Buch „Say Nothing – A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland“ des Journalisten Patrick Radden Keefe. Lola Petticrew spielt die junge Dolores Price und war damit für den British Academy Television Award 2025 nominiert. „Say Nothing“ könnt ihr bei Disney Plus anschauen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns kostenlos in eurer Podcast-App und empfehlt „Was läuft heute“ gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Tipp und Skript kamen heute von Anke Belat, Audioschnitt Tim Schmutzler, und ich bin Ina Lebedjew. Ich sag „Ciao“ und bis bald. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.