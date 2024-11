Bild: Say Nothing | Foto: Rob Youngson/FX

Was läuft heute? | Say Nothing, Die verlorenen Kinder, Alex Cross

Mit allen Mitteln für Irland

In der Disney-Serie „Say Nothing“ geht es um den Nordirlandkonflikt, in dem Netflix-Original „Die verlorenen Kinder“ um Kinder, die 40 Tage allein im Dschungel überlebt haben, und in der Prime-Video-Serie „Alex Cross“ um einen talentierten Ermittler.