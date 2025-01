Sebastian Fitzeks Der Heimweg

Jules arbeitet als Telefonist für ein Heimwegtelefon, das Frauen auf ihrem Heimweg begleitet. Eines Abends ruft Klara an. Sie hat Angst, denn sie glaubt, dass ein Serienkiller hinter ihr her ist. Doch scheint Klara ebenfalls Halluzinationen zu haben. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Autor Sebastian Fitzek. In den Hauptrollen sind Sabin Tambrea als Jules und Luise Heyer als Klara zu sehen. „Sebastian Fitzeks Der Heimweg“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Zurück in die Zukunft

1985 brachte Regisseur Robert Zemeckis den ersten Teil der „Zurück in die Zukunft“ Trilogie in die Kinos. Der Schüler Marty McFly reist darin mithilfe eines DeLorean in die Vergangenheit. Hier lernt er die jüngeren Versionen seiner Eltern kennen. Zusammen mit seinem Mentor und Freund Doc Brown muss Marty die beiden dazu bringen, sich zu verlieben und gleichzeitig einen Weg zurück in die Zukunft finden. Alle drei Teile der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie sind bei Netflix verfügbar.

Lockerbie: A Search for Truth

Im Dezember 1988 stürzte der Pan-Am-Flug 103 über dem schottischen Städtchen Lockerbie ab. Über 270 Menschen starben bei der Explosion, für die nach kurzer Zeit zwei Libyer verantwortlich gemacht wurden. In der Serienadaption geht es um Dr. Jim Swire, der seine Tochter bei dem Absturz verliert. Er und seine Frau Jane beginnen auf eigene Faust zu ermitteln. Oscargewinner Colin Firth spielt Jim Swire, auf dessen Erfahrungen das Drehbuch der Serie basiert. Die Mini-Serie „Lockerbie: A Search for Truth“ könnt ihr bei WOW streamen.

Was läuft heute?

