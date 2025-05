Sirens

Devon (Meghann Fahy) hat ein ungutes Gefühl: Ihre Schwester Simone (Milly Alcock) wirkt verändert, distanziert und fast schon fanatisch. Der Grund dafür scheint ihre Chefin zu sein. Michaela Kell (Julianne Moore) ist eine schwerreiche Unternehmerin mit Hang zu großen Gesten, verletzten Raubvögeln und einer Aura irgendwo zwischen Glamour und sektenähnlicher Anziehungskraft. Doch als Devon versucht, ihre Schwester da rauszuholen, merkt sie schnell: Das wird schwieriger als gedacht. Und wer manipuliert hier eigentlich wen? Die Miniserie „Sirens“ findet ihr ab heute auf Netflix.

Nine Perfect Strangers

Masha (Nicole Kidman) ist zurück und mit ihr neun neue Fremde, die alle etwas loswerden wollen. Diesmal lädt sie ihre Gäste in ein abgelegenes Haus in den österreichischen Alpen. Was als entspannter Rückzug beginnt, wird schnell zu einer intensiven Reise in die seelischen Abgründe der Leute und die Grenze zwischen Heilung und Manipulation beginnt zu verschwimmen. Die zweite Staffel von „Nine Perfect Strangers“ startet heute auf Prime Video.

Nach dem Prozess

Clara Rossi war Sprecherin der Geschworenen in einem aufsehenerregenden Mordprozess: Die Angeklagte Heidi Lang soll ihre Chefin vom Dach gestoßen haben. Doch am Ende steht ein Freispruch, auch aus Mangel an Beweisen. Doch Clara kommen immer mehr Zweifel, die sie nicht loslassen. Als sie ein Treffen der ehemaligen Geschworenen organisiert — „zufällig“ im Lieblingsrestaurant der Ex-Angeklagten — beginnt ein Spiel aus Nähe, Misstrauen und Wahrheitssuche. Alle Folgen von „Nach dem Prozess“ könnt ihr ab heute in der ARTE-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

