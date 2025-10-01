Play
Foto: SWR/team.recherche
Bild: Skinny um jeden Preis – wer profitiert vom Abnehm-Hype? | Foto: SWR/team.recherche

Was läuft heute? | Skinny um jeden Preis — wer profitiert vom Abnehm-Hype?

TikTok und der Schönheitwahn

In der „team.recherche“-Doku „Skinny um jeden Preis — wer profitiert vom Abnehm-Hype?“ geht es um einen gefährlichen TikTok-Trend.

Skinny um jeden Preis — wer profitiert vom Abnehm-Hype?

Die ARD hat mit „team.recherche“ ein neues Doku-Format ins Leben gerufen. Hier soll es Recherchen zu gesellschaftlich relevanten Themen geben, die von jungen Reporterinnen und Reporternerzählt werden. Es gibt Undercover-Einsätze mit versteckter Kamera, Selbstversuche und Konfrontationen von Verantwortlichen. Man kann sich das Format also ungefähr so wie „Y-Kollektiv“ oder „Stg F“ vorstellen.

Die erste Folge heißt „Skinny um jeden Preis — wer profitiert vom Abnehm-Hype?“ und es soll um einen gefährlichen Abnehm-Trend auf TikTok gehen.

Warum das alles?

Auf Social-Media-Plattformen gibt es viele Influencer, die Diäten feiern und Abnehmspritzen vermarkten. Das ist vor allem gefährlich für junge Frauen, denen ein gefährliches Körperbild vermittelt wird.

Das „team.recherche“ trifft junge Frauen, die erzählen, wie sie sich von diesem Trend beeinflusst haben lassen. Vor allem geht es in der Recherche aber darum herauszufinden, wer von dem Trend profitiert und wie Influencer, Plattformen und Pharmakonzerne mit dem Skinny-Schönheitsideal Milliarden verdienen.

„Skinny um jeden Preis — wer profitiert vom Abnehm-Hype?“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen. Weitere Folgen des „team.recherche“ erscheinen ab jetzt monatlich.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

