So long, Marianne

„So long, Marianne“ erzählt die wahre Geschichte von Leonard Cohens großer Liebe. Cohen lernt die norwegische Marianne Ihlen auf der griechischen Insel Hydra kennen. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick, doch Marianne ist zu diesem Zeitpunkt in einer toxischen Beziehung mit einem Mann, von dem sie auch ein Kind hat. „So long, Marianne“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Silver Linings

Bradley Cooper spielt in dem Film „Silver Linings“ einen Mann namens Pat. Er ist Mitte 30 und steckt in einer tiefen Ehekrise. Jennifer Lawrence spielt Tiffany. Genau wie Pat kämpft sie mit Depressionen. Bei ihr ist der Grund allerdings, dass ihr Mann verstorben ist. Nachdem die beiden sich kennenlernen, finden sie wieder Freude am Leben. „Silver Linings“ gibt es jetzt bei MUBI.

Detective Grace

In der Serie „Detective Grace“ geht es um einen Ermittler, der sich auf Cold Cases spezialisiert hat. Der ungelöste Fall, der ihn am meisten beschäftigt, ist das Verschwinden seiner Frau. In seiner Verzweiflung versucht er sogar, sie mit Hilfe eines Wahrsagers zu finden. „Detective Grace“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.