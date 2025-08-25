Soul Kitchen

Restaurantbesitzer Zinos versucht sein heruntergekommenes Lokal in Hamburg mit viel Herzblut wiederzubeleben. Zwischen chaotischen Gästen, Steuerproblemen und einer turbulenten Liebesgeschichte kämpft er um sein Glück. Gleichzeitig macht ihm sein Bruder das Leben zusätzlich schwer, denn er sitzt im Knast.

„Hamburg meine Perle“

Die Komödie ist eine Liebeserklärung an Hamburg uns seine Lokale. Mit viel Witz, Charm und einem extrem guten Soundtrack, zeigt Regisseur Fatih Akin seinen ganz persönlichen Blick auf seine Heimatstadt und seine vielen kuriosen Charaktere. Dabei begleiten ihn langjährige Kollegen und Freunde, wie der Schauspieler Moritz Bleibtreu. Die warmherzige Komödie „Soul Kitchen“ findet ihr im Premium Abo von Joyn.

