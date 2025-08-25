Play
Foto: DAMIEN MEYER // AFP
Bild: Silence | Foto: DAMIEN MEYER // AFP

Was läuft heute? | Soul Kitchen

Soulige Grüße aus der Küche

In Fatih Akins Komödie von 2009 versucht ein vom Unglück verfolgter Restaurantbesitzer seinen Laden zu retten. Neben viel Witz und Charme punktet der Film vor allem mit seinem Soundtrack.

Soul Kitchen

Restaurantbesitzer Zinos versucht sein heruntergekommenes Lokal in Hamburg mit viel Herzblut wiederzubeleben. Zwischen chaotischen Gästen, Steuerproblemen und einer turbulenten Liebesgeschichte kämpft er um sein Glück. Gleichzeitig macht ihm sein Bruder das Leben zusätzlich schwer, denn er sitzt im Knast.

„Hamburg meine Perle“

Die Komödie ist eine Liebeserklärung an Hamburg uns seine Lokale. Mit viel Witz, Charm und einem extrem guten Soundtrack, zeigt Regisseur Fatih Akin seinen ganz persönlichen Blick auf seine Heimatstadt und seine vielen kuriosen Charaktere. Dabei begleiten ihn langjährige Kollegen und Freunde, wie der Schauspieler Moritz Bleibtreu. Die warmherzige Komödie „Soul Kitchen“ findet ihr im Premium Abo von Joyn.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

