Sprich mit mir

„Sprich mit mir“ ist ein Spielfilm, in dem es um eine Mutter und ihre Tochter geht, die zusammen in den Urlaub nach Rügen fahren. Als sie den Single-Vater Jochen treffen, kochen alte Konflikte wieder hoch. Tochter Karo sieht in ihm den Vater, den sie nie hatte, doch für die Mutter Michaela ist Jochen nur ein Flirt. Ihr könnt „Sprich mit mir“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Riechen — Auf der Fährte des verkannten Sinns

Riechen ist ein sehr unterschätzter Sinn. Das behauptet zumindest die Dokumentation „Riechen — Auf der Fährte des verkannten Sinns“. Sie zeigt, was der Geruchssinn so alles kann und erläutert den aktuellen Stand der Wissenschaft rund ums Riechen. „Riechen — Auf der Fährte des verkannten Sinns“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek schauen

So Help Me Todd — Staffel 2

In der Serie „So Help Me Todd“ geht es um den Privatermittler Todd Wright. Als er seine Lizenz verliert, sieht er keine andere Option, als das Jobangebot seiner Mutter anzunehmen. Ab jetzt arbeitet er in ihrer Kanzlei als Ermittler. In der zweiten Staffel will Todd allerdings sein eigenes Unternehmen eröffnen. Ihr könnt die zweite Staffel von „So Help Me Todd“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

