Star Trek: Section 31

Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh kehrt in ihrer Rolle der Philippa Georgiou aus der Serie „Star Trek: Discovery“ zurück. Dieses Mal muss sie zusammen mit der Geheimorganisation Sektion 31 die Sternenflotte vor einer unglaublichen Bedrohung retten. Neben Michelle Yeoh sind auch Omari Hardwick und Humberly González Teil des Casts. Ursprünglich mal als Serie angedacht, könnt ihr den Film „Star Trek: Section 31“ ab heute bei Paramount+ streamen.

Nightbitch

Seit der Geburt ihres Sohnes ist Amy Adams Charakter in „Nightbitch“ gefangen in einer Spirale aus Müdigkeit, Frustration und Entbehrung. Dabei wollte sie noch so viel tun, bevor sie ein Kind bekommt. Als wäre das nicht schon alles stressig genug, scheint die frischgebackene Mutter sich langsam aber sicher in einen Hund zu verwandeln. Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rachel Yoder. Den Film „Nightbitch“ gibt es bei Disney+.

The Next Level

Eine amerikanische Touristin stirbt nach einer Clubnacht in Berlin. Die junge Reporterin Rosa geht dem Fall auf den Grund und begibt sich auf der Suche in die Clubszene der Hauptstadt. Bei ihren Recherchen stößt sie auf den Club „Reaktor“. Hier sieht sich Rosa nicht nur mit dem eiskalten Besitzer konfrontiert, sondern scheint auch eine Spur im Fall der verstorbenen Touristin gefunden zu haben. Alle sechs Folgen von „The Next Level“ sind in der ARD Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.