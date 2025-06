Ein Mann am Tiefpunkt

Pryce Cahill (Owen Wilson), in der Golfszene auch als „Stick“ bekannt, hatte mal alles: Talent, Erfolg, Medienrummel. Doch nach einem öffentlichen Zusammenbruch ist von seiner einst glanzvollen Golfkarriere nichts mehr übrig. Die Pokale verstauben in der Ecke und auch seine Ehe ist Geschichte. Pryce steht also ziemlich genau da, wo niemand freiwillig landet: ganz unten.

Ein Talent voller Probleme

Und dann kommt Santi: 17 Jahre alt, wahnsinnig talentiert, aber auch ganz schön stur und voller Selbstzweifel. Pryce erkennt das Potential in ihm und vielleicht auch die Chance, nicht nur Santis Karriere zu retten sondern irgendwie auch seine eigene. Was folgt, ist eine Reise Richtung US Amateur Championship, gespickt mit Trainingsszenen, Vater-Sohn-Vibes und einigen Konflikten.

Zwischen Abschlag und Selbstfindung

„Stick“ ist keine typische Sportserie, sondern eher eine warmherzige Comedy mit Humor und viel Herz. Hinter der Serie stehen unter anderem die Macher von „Little Miss Sunshine“ sowie M.J. Delaney, bekannt durch „Ted Lasso“ — und genauso fühlt es sich auch an.

Die Serie „Stick“ startet heute auf Apple TV+ mit drei Folgen, der Rest folgt dann wöchentlich. Insgesamt gibt’s zehn Folgen à 30 Minuten, also perfekt für den Feierabend oder wenn man mal eine Serie sucht, die ein klein wenig mehr bietet als nur Lacher.

