Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo liebe Streaming-Fans! Es ist Donnerstag, der 23. April. Es ist wieder Zeit, eure Taschenlampen und Walkmans einzupacken, euch eure Räder zu schnappen, denn es geht zurück nach Hawkins. Nach dem nervenaufreibenden Finale von Stranger Things Anfang des Jahres kommt jetzt eine animierte Spin-off gerade rechtzeitig. Stranger Things: Tales from 85 spielt im Winter 1985, zwischen der zweiten und dritten Staffel der originalen Serie. Die Serie soll jetzt familienfreundlicher sein und als Einführung für eine jüngere Zielgruppe dienen. Trotzdem bleiben aber Sci-Fi- und Horror-Elemente dabei.

Es geht um ein bisher unerzähltes Abenteuer der Freundesgruppe rund um Elf, Mike, Will, Lukas und Dustin. Nachdem Elf das Tor zu Upside Down am Ende der zweiten Staffel geschlossen hat, haben die Freunde zurück in einen relativ normalen Alltag gefunden. Ihre Tage verbringen sie mit Dungeons and Dragons, Schneeballschlachten und Rumhängen. Die Idylle hält allerdings nicht lange an. Unter der Schicht aus Schnee und Eis braut sich etwas zusammen – irgendetwas Unheimliches. Die Gruppe muss sich völlig neuen Monstern stellen. Aber wo kommen diese her? Von der anderen Seite? Aus dem Hawkins-Lab? Oder von wo ganz anders?

Vielleicht habt ihr es schon gehört: Stranger Things: Tales from 85 bringt zwar die Hauptcharaktere zurück, aber nicht ganz so wie bisher. Die jetzt animierten Charaktere haben nämlich andere Stimmen. Im englischen Original ist niemand vom Stranger Things Cast dabei, und auch bei der deutschen Synchronisation müsst ihr euch auf neue Stimmen einstellen. Bei der deutschen Synchronisation hängt das Ganze mit einer neuen Vertragsklausel zusammen. Netflix will nämlich, dass die SprecherInnen erlauben, ihre Stimmen zum Trainieren von KI zu nutzen. Damit sind viele SynchronsprecherInnen nicht einverstanden und boykottieren neue Netflix-Projekte.

Zu sehen sind aber fast alle bekannten Charaktere: Hopper, Max und natürlich Steve sind wieder dabei und mitten im Geschehen. Allerdings könnt ihr euch auch auf neue Charaktere freuen. Nikki Baxter zum Beispiel ist eine von ihnen. Über sie ist bisher nichts außer ihrem Aussehen bekannt: ein markanter pinker Iroh und ein durch und durch punkiges Auftreten. Mysteriös ist jedoch, dass sie noch nie zuvor erwähnt wurde, obwohl die Serie eigentlich mit den Ereignissen von Stranger Things im Einklang sein soll.

Genau wie in der Originalserie sind auch bei diesem animierten Spin-off die Duffer Brothers, die Macher der Serie, beteiligt. Ihr Anspruch war, eine hochqualitative, nostalgische Animation mit 80s Flair zu erzeugen. Dafür haben die Flying Bug Studios gesorgt. Die Animation hebt sich durch ihre leuchtenden Farben deutlich von der gewohnten düsteren Stranger Things-Atmosphäre ab. Wie sich die neuen Abenteuer jetzt in die vorhandene Geschichte einfügen, bleibt noch ein bisschen unklar. Aber für alle, die nach dem Serienfinale die Charaktere und das mysteriöse Hawkins vermissen, lohnt sich das Einschalten bestimmt.

Stranger Things: Tales from 85 startet heute auf Netflix. Das war unser Streaming-Tipp für heute. Und wenn ihr euch für animierte Filme interessiert, habe ich einen Podcast-Tipp für euch. In dieser Ausgabe von Geschichten aus der Mathematik geht es um den ersten Film, der komplett am Computer entstanden ist: Toy Story. Das war 1996. Ich verlinke euch den Podcast in den Shownotes. Der Tipp und das Skript kamen heute von Zoe Neidhardt, Audioproduktion Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag! Bis!