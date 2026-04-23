Play
Bild: Stranger Things – Tales From ’85 | © 2026 Netflix, Inc.

Was läuft heute? | Stranger Things – Tales From ’85

Zurück nach Hawkins

Auf Elf und ihre Freunde wartet ein brandneues Abenteuer. Bekannte und unbekannte Charaktere finden sich zusammen, um eine neue Bedrohung für Hawkins zu bekämpfen.

Hawkins, Winter 1985

Die animierte Spin-Off Serie „Stranger Things — Tales From ’85“ spielt nach dem Ende der zweiten Staffel des Originals. Elf hat das Tor zur anderen Seite geschlossen. Sie und ihre Freunde Mike, Will, Lucas und Dustin können endlich zurück zur Normalität kehren. Ihre Tage im verschneiten Hawkins verbringen sie mit Schneeballschlachten oder mit dem Spiel Dungeons & Dragons — also alles beim Alten.

Doch die Kleinstadtidylle wird wachgerüttelt, als plötzlich komplett neue Monster auftauchen. Kommen sie von der anderen Seite? Oder doch aus dem Hawkins Lab? Die Gruppe muss sich auf ein weiteres Abenteuer gefasst machen.

Eine ganz andere Seite

Die Duffer-Brüder, Macher von „Stranger Things“ und dem Spin-Off, haben bestätigt, dass es sich bei dem Interquel zwar um eine eigenständige Geschichte handelt, diese aber trotzdem als offizieller Teil des „Stranger Things“-Universums zu verstehen ist. Zu sehen sind fast alle bekannten Charaktere aus der Hauptserie, darunter auch Hopper, Max und Steve. Aber es gibt auch einige neue Gesichter, die für eine spannende Gruppendynamik sorgen.

Das Ziel der Duffer-Brüder war es, die animierte Serie ganz im Charme von Cartoons aus den 1980er-Jahren zu gestalten; dafür haben sie mit den Flying Bark Studios zusammen gearbeitet. Die Animation erlaubt es, die Charaktere und Geschichte noch mal völlig neu kennenzulernen.

„Stranger Things — Tales From ’85“ läuft seit dem 23. April auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen