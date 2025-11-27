Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“. Wie jeden Tag gibt es auch heute einen Streaming-Tipp für euch. Und dieser hier hat es echt in sich! Denn heute startet die letzte Staffel der vielleicht besten Netflix-Serie aller Zeiten. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass die Brüder Ross und Matt Duffer mit der ersten Staffel von „Stranger Things“ einen Liebesbrief an die 1980er Jahre auf Netflix veröffentlicht haben. Was wie eine kleine Geschichte im Stil von Filmen wie „E.T.“ oder „Die Goonies“ angefangen hat, wurde mit den folgenden Staffeln immer größer und epochaler. Und jetzt steht mit der fünften Staffel das große Finale an. Nachdem die Freundesgruppe rund um Mike, Elf und Sheriff Hopper die übernatürliche Kreatur Wagner vermeintlich besiegt hat, liegt ihre Heimatstadt Hawkins in Schutt und Asche und wurde von der Außenwelt abgeriegelt. Schon am Ende von Staffel 4 deutete sich an, dass Wagner noch lebt und als Strippenzieher aus dem Upside Down nun zum letzten großen Angriff ausholt, um nicht nur Hawkins, sondern auch die Welt zu zerstören. So langsam drehen wir echt durch. Hier festzusitzen, kein Ende in Sicht. Heute haben wir vielleicht Erfolg. Wir finden Wagner und wir beenden das ein für alle Mal. Als Einheit. Also müssen sich die Freunde für den alles entscheidenden Kampf wappnen, mit allem, was zu einer guten „Stranger Things“- Staffel dazugehört. Egal ob Fahrräder, Walkie Talkies oder gruselige Monster aus einer anderen Welt. Aber nicht nur für die Fans ist diese letzte Staffel etwas Besonderes. Auch der Cast freut sich, ein allerletztes Mal zusammen dieses Abenteuer zu erleben. Denn auch die SchauspielerInnen sind sozusagen mit „Stranger Things“ herangewachsen. Wir haben es schon so lange gemacht. Wir sind als Familie aufgewachsen. Das ist mein bester Freund. Ich habe die Kinder gesehen, die aufgewachsen sind. Das war das größte Geschenk, das diese Show mir gegeben hat. So spannend und großartig, wie wir es immer wieder von Saison zu Saison bekommen. Es fühlt sich immer noch an, als ob wir die gleichen Nerds aus der ersten Staffel sehen. Letztlich wollen die Leute diese Charaktere wieder einmal zusammen sehen. Die ersten vier Folgen der finalen Staffel „Stranger Things“ sind schon auf Netflix gestartet. Der Rest kommt dann am ersten Weihnachtsfeiertag und das große Finale dann an Neujahr. Neue Staffeln eurer Lieblingsserien, Filme und spannende Dokus findet ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Wiebke Stark, und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.