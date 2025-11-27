Play
Foto: Netflix
Bild: Stranger Things S5 | Foto: Netflix

Was läuft heute? | Stranger Things S5

Ein letztes Mal ins Upside Down

In der fünften und finalen Staffel von „Stranger Things“ müssen sich die Kinder aus Hawkings ein letztes Mal gegen ihren Erzfeind Vecna zur Wehr setzen, um ihre Heimatstadt und die Welt vor den Gefahren aus dem Upside Down zu retten.

Stranger Things — S5

Nachdem die Freundesgruppe rund um Elf, Dustin, Mike, Lucas und Will den mächtigen Vecna in der vierten Staffel davon abgehalten hat, Hawkings und die Welt zu verschlingen, plant der übernatürliche Strippenzieher seinen finalen Schlag gegen die Menschheit. Die Gruppe sucht einen Weg, um Vecna ein für alle Mal zu besiegen, und will herausfinden, was es mit der Paralleldimension Upside Down auf sich hat.

Das Ende einer Reise …

Zehn Jahre läuft „Stranger Things“ nun schon und auch Schauspielerinnen und Schauspieler wie Milly Bobby Brown, Finn Wolfhard und David Harbour kehren für die finale Staffel zurück. Die Folgen werden im Schnitt zwischen 90 und 120 Minuten lang sein. Die fünfte Staffel „Stranger Things“ wird wieder in drei Teile gesplittet und startet heute mit den ersten vier Folgen auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

