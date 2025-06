Straw

In „Straw“ arbeitet die alleinerziehende Mutter Janiyah Wiltkinson tagein, tagaus als Kassiererin in einem Supermarkt, um sich und ihre kleine Tochter Aria durchzubringen. Das Geld reicht hinten und vorne nicht und es kommt, wie es kommen muss: Die beiden müssen aus ihrer heruntergekommenen Wohnung ausziehen und stehen auf der Straße. Dazu kommt, dass die kleine Aria schwer krank und auf Medikamente angewiesen ist. Als Janiyah die Medikamente kaufen will, wird sie ausgeraubt. Der sprichwörtliche letzte Strohhalm: Die verzweifelte Janiyah sieht keinen anderen Ausweg, als eine Bank zu überfallen. Und dabei gerät die Lage dann komplett außer Kontrolle.

In Rekordzeit gefilmt

Angeblich soll der Film in nur vier Tagen gedreht worden sein. Fest steht, dass Inszenierung und Skript von Tyler Perry stammen, der auch Schauspieler ist und vor allem durch seine Figur Mabel „Madea“ Simmons bekannt wurde. Die Hauptrolle in „Straw“ spielt Taraji P. Henson, die ihr vielleicht aus „Hidden Figures — Unerkannte Heldinnen“ kennt. „Straw“ könnt ihr bei Netflix anschauen.

