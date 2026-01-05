Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hey, liebe Film- und Serienfans! Es ist Montag, der 5. Januar, und ich hoffe, der erste Montag des neuen Jahres hat bei euch gut begonnen. Herzlich willkommen zu eurem täglichen Streaming- Tipp! Betrug im Internet ist heute leider keine Seltenheit und kommt in ziemlich vielen verschiedenen Formen daher. Ob halbseidene Coaches, die an deinem Mindset arbeiten wollen, Love Scammer, die einem die große Liebe versprechen, oder angeblich sensationelle Heilmittel, die gegen jede vorstellbare Krankheit helfen – am Ende wollen sie alle nur dein Geld. Die abgebrüteste unter den Betrügerinnen der letzten Jahre ist Dr. Ruja Ignatova. Ihr habt von ihr vielleicht schon mal als Krypto-Queen gehört. Mit ihr befasst sich die neue True Crime-Serie „Take the Money and Run“. Das Wembley-Stadion in London im Juni 2016: Die Menschen toben wie bei einem Beyoncé-Konzert. Nur dass keine Pop-Diva singt, sondern Dr. Ruja Ignatova über Kryptowährungen spricht. Und zwar über ihre Kryptowährung namens OneCoin. Als sie sich die Währung 2014 ausdenkt, ist Bitcoin bereits durch die Decke gegangen. Ignatova will am Hype teilhaben und damit viel Geld verdienen, denn das ist ihr Ziel seit sie 10 Jahre alt ist: Sie will Millionärin werden. Der entscheidende Unterschied zu Bitcoin ist aber, dass OneCoin keine echte Kryptowährung ist. Das Ganze ist eine raffinierte Kombination aus Schneeballsystem und Netzwerk-Marketing. Ignatova und ihr Mitbegründer Sebastian Greenwood werben Investoren an, die wiederum neue Investoren anwerben. Je mehr, desto besser. Alles, was die Investoren dafür bekommen, sind Lehrmaterialien über den Handel mit Wertpapieren und das Versprechen, dass OneCoin mindestens so groß wird wie Bitcoin. Sie also bald ausgesorgt haben. Alles ist perfekt inszeniert: Die glamouröse Gründerin in teuren Kleidern auf einer Luxusjacht und in Premium-Immobilien. Werbeveranstaltungen, die wirken wie eine Mischung aus Gottesdienst und Popkonzert. Und Millionen von Menschen lassen sich blenden in der Hoffnung auf das schnelle Geld. Schon im Februar 2016 schreibt die britische Zeitung „Daily Mirror“, dass OneCoin praktisch wertlos sei. Im Oktober 2017 verschwindet Ignatova dann spurlos. Sie ist damals 37 Jahre alt, viele Millionen Dollar schwer und die meistgesuchte Frau der Welt. Kryptowährung kann man vielleicht nicht anfassen, aber seien Sie sich sicher: Diese Währung ist das neue Gold. Mein Name ist Ruja Ignatova. Ich habe euch den Traum vom schnellen Geld verkauft. Bitcoin war der Start, aber OneCoin wird über die Ziellinie laufen. Und es war das Geld. Das heißt, du bist dabei. Ja, ich bin dabei. Milliarden flossen durch unser Netzwerk, und jeder, der dabei war, profitierte. Banken nehmen nur, aber OneCoin ist keine Bank. Und es ist erst der Anfang. Das wird noch mehr, viel mehr. Jetzt bin ich 20 Milliarden schwer und die meistgesuchte Frau der Welt. Als Zehnjährige kommt Ignatova mit ihrer Familie aus Bulgarien nach Deutschland. Sie wächst im Schwarzwald auf – ein Leben zwischen Scham, Schulden und Sprachlosigkeit. Ruja schwört sich, es einmal anders zu machen. Sie ist hochbegabt, überspringt zwei Klassen, sie studiert, promoviert und heiratet den Anwalt Jonas Kurt. Als Unternehmensberaterin leitet Ruja das Büro einer international anerkannten Firma in Sofia, Bulgarien. 2013 trifft sie auf den Multi-Level-Marketing-Experten Sebastian Greenwood. Und gemeinsam entwickeln sie eine Idee, die schon bald größer wird, als sie es sich jemals erträumt hätten. OneCoin soll alles in den Schatten stellen. „Take the Money and Run“ erzählt die Geschichte der selbsternannten Krypto-Queen. Ihr könnt sie in der ZDF Mediathek anschauen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns kostenlos in eurer Podcast-App des Vertrauens und empfehlt „Was läuft heute“ auch gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Tipp und Skript kam heute von Anke Belat. Audioschnitt: Wiebke Stark. Und ich, Video-Streams, TV-Programmen und Dokus empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.