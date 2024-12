Tár

Als erste weibliche Chefdirigentin eines großen Orchesters in Berlin befindet sich Lydia Tár (Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett) auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Dennoch fällt ihre Welt allmählich auseinander. Die Arbeit an Gustav Mahlers 5. Symphonie bereitet ihr Schwierigkeiten, in ihrer Ehe kriselt es, die gemeinsame Tochter wird in der Schule gehänselt und dann ist da noch der Selbstmord einer Musikerin, die Tár einst gefördert hatte und die sie dann fallen ließ. Das Drama von Todd Field könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Weihnachten in der Modern Family

In unseren Lieblingsserien darf Weihnachten natürlich nicht fehlen, so auch bei „Modern Family“. Drei Folgen wollen wir euch da besonders ans Herz legen, in denen sich die drei Familien mit den kleinen und großen Sorgen des Alltags rumschlagen. In der ersten Staffel suchen Cameron und Mitchell den perfekten Weihnachtsmann für ein Foto mit Lily (Folge 10), in Staffel 5 wollen Jay und Manny im Wald einen eigenen Weihnachtsbaum schlagen (Folge 10) und in der 10. Folge der 10. Staffel bekommen Jay, Gloria und Joe ungebetene Gäste. Insgesamt hat die beliebte Sitcom „Modern Family“ elf Staffeln, die ihr alle, inklusive der Weihnachtsfolgen, auf Disney+ streamen könnt.

Teufelsbraten

Halb liebevoll, halb tadelnd nennt ihre Großmutter sie „Teufelsbraten“, die 11-jährige Hildegard Palm. Sie wächst in den 1950er-Jahren im Pott auf. Der Alltag ist grau und trist, der Vater Arbeiter, die Mutter Putzkraft. Aus dieser Welt versucht sich Hildegard zu befreien: Sie ist klug und will unbedingt aufs Gymnasium. Aber nicht allen gefällt das, am wenigsten ihrer Familie. Die Buchverfilmung „Teufelsbraten“ von 2007 vereint ausgezeichnete Gesichter des deutschen Films auf der Leinwand: Margarita Broich als Mutter und Ulrich Noethen als Vater. Ihr findet „Teufelsbraten“ jetzt bei Filmfriend.

