The Abandons

Im Jahr 1854 versuchen sich im US-Bundesstaat Oregon gesellschaftliche Außenseiter in der unberührten Wildnis eine neue Existenz aufzubauen. Doch der Traum vom eigenen Land wird bedroht: Mächtige Gegner schmieden Pläne, die Siedler und Siedlerinnen mit Korruption, Einschüchterung und Gewalt zu vertreiben, um sich die neu entdeckten Bodenschätze unter den Nagel zu reißen.

Im Mittelpunkt der Netflix-Serie „The Abandons“ stehen die Familien zweier Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Fiona Nolan (gespielt von Lena Headey) hält eine Familie aus Waisen und Außenseitern zusammen. Gillian Anderson als Constance Van Ness versucht mit strategischem Kalkül ein Bergbauimperium aufzubauen. Als unter dem Land Silber entdeckt wird, prallen ihre Welten aufeinander mit Konsequenzen, die bald über einen territorialen Streit hinausgehen.

Western mit Anspruch

Doch der Konflikt wird nicht nur mit Waffen ausgetragen. Während Fiona um den Schutz ihrer Wahlfamilie ringt, verteidigt Constance mit ebenso viel Härte ihre gesellschaftliche Stellung.

Geschaffen von Kurt Sutter (Sons of Anarchy) punktet die Serie „The Abandons“ mit einer starken Besetzung und einer eindringlichen Bildsprache, gedreht in den Weiten Kanadas und Oregons. Sie zeigt, wie dünn die Grenze zwischen Idealismus und Gewalt sein kann und wie sehr der Kampf um Land, auch ein Kampf um Identität wird.

„The Abandons“ ist kein nostalgischer Western, es ist ein brutales, ehrliches Grenzdrama über Familien, Macht und die Frage, was man bereit ist, für Land und Loyalität zu opfern. „The Abandons“ könnt ihr auf Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.