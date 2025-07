Vorhersehbare Zukunft? Von wegen

In „Foundation“ geht’s um nichts Geringeres als den Lauf der Geschichte. Und um die Frage, ob man ihn beeinflussen kann, oder ob man irgendwann doch einfach zuschauen muss, wie alles auseinanderfällt. In Staffel 3 merken wir nämlich: Ganz so berechenbar wie gedacht ist das Universum dann doch nicht.

Die Galaxis gerät ins Wanken

Über 150 Jahre sind vergangen, seit Hari Seldon (Jared Harris) die Foundation gegründet hat — als Schutzschirm gegen den Zerfall des Imperiums und zur Rettung der Menschheit. Doch jetzt steht alles Kopf, denn die Dunkelheit rückt immer näher. Das Imperium verliert an Kontrolle und dann taucht auch noch „The Mule“ (Pilou Askaek) auf: ein mysteriöser Gegner mit übernatürlichen Fähigkeiten. Der bringt erstmal alles aus dem Gleichgewicht und Gaal Dornick (Lou Llobell) ist sich nicht sicher, ob sie es mit ihm aufnehmen kann.

„Foundation“: Ein galaktischer Machtkampf

Die Serie bleibt auch in der dritten Staffel das, was sie von Anfang an war: ein bildgewaltiger Mix aus Sci-Fi, Action und den großen Fragen unseres Daseins. Die neuen Folgen von „Foundation“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ streamen.

