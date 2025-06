The Bear — Staffel 4

In der neuen Staffel der Erfolgsserie „The Bear“ geht es wieder in die Küche des gleichnamigen Restaurants. Chefkoch Carmy (Jeremy Allen White) und sein Team haben das „The Bear“ vom Sandwichladen zu einem Fine-Dining-Lokal geführt. Doch vor und hinter dem Herd gibt es natürlich immer noch jede Menge Stress, Gefühle und alltägliches Chaos.

„Yes, Chef!“

Eigentlich scheinen Carmy und sein Team am Ende der dritten Staffel aus dem Gröbsten raus zu sein. Der Laden läuft und es kehrt langsam so etwas wie Routine ein. Doch dann spitzen sich die Geldsorgen zu, und eine Restaurantkritik sorgt für gespaltene Gemüter. Hauptdarstellerin Ayo Edebiri ist auch in der neuen Staffel wieder hinter der Kamera tätig. Dieses Mal hat sie gemeinsam mit Co-Star Lionel Boyce das Drehbuch einer Folge geschrieben. Die neue Staffel „The Bear“ gibt es auf Disney+.

Was läuft heute?

