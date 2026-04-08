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Bild: The Boys — S5 | Foto: Prime Video

Was läuft heute? | The Boys – Staffel 5

Ein diabolisches Finale

In der fünften und letzten Staffel von „The Boys“ treten Homelander und Billy Butcher gegeneinander an. Homelander plant durch ein Serum noch mächtiger und quasi unsterblich zu werden.

The Boys — Staffel 5

Mit der finalen fünften Staffel von „The Boys“ bringt Prime Video das gnadenlose Superhelden-Epos zu einem explosiven Ende, in dem Homelander und Billy Butcher im ultimativen Kampf um Macht, Moral und Menschlichkeit aufeinandertreffen. Homelander will durch ein Serum noch stärker und quasi unsterblich werden, während Butcher mit einem Virus alle Menschen mit Superkräften töten will.

Zwischen Superhelden-Action und politischer Satire 

Die Serie basiert auf den „The Boys“-Comics von Garth Ennis, die maßgeblich für den harten Ton und die Mischung aus Action und politischer Satire verantwortlich sind. Für die letzte Staffel kehren neben Karl Urban und Anthony Starr auch Erin Moriatzy, Jack Quaid und Jensen Ackles in ihre Rollen zurück.

Die fünfte und letzte Staffel „The Boys“ startet heute bei Prime Video.

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