The Boys — Staffel 5

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“, eurem Go-To-Podcast in Sachen Streaming-Tipps. Es ist Mittwoch, der 8. April, und auf Prime Video wird heute eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre zu Ende gebracht. Es wird wild abgedreht und auch ein bisschen diabolisch.

Kaum eine andere Serie hat wohl in den letzten Jahren das Superhelden-Genre abseits von Marvel und DC so geprägt wie „The Boys“. Die Serie basiert auf dem Comic von Garth Ennis. Wie im Comic ging es in den letzten vier Staffeln der Serie in eine Welt voller Superhelden. Aber anders als Superman, Batman und Co. sind die Superhelden aus „The Boys“ keine Ritter in strahlender Rüstung, sondern oft egoistische, brutale und böse Narzissten, die unter der Kontrolle des Megakonzerns Vought stehen.

Ihr Anführer ist Homelander. Der ist quasi die Antwort auf die Frage, was passiert, wenn Donald Trump die Power von Superman hätte. Ihm gegenüber stehen die Superheldenjäger „The Boys“, die von dem zynischen Billy Butcher angeführt werden. Nachdem Homelander in der letzten Staffel die Kontrolle über die US-Regierung übernommen hat, wollen Billy und seine Truppe Homelander und die anderen Superhelden ein für allemal stoppen.

Durch die erste Version des Serums, durch das die Superhelden ihre Fähigkeiten bekommen haben, könnte Homelander quasi ein Gott werden. Butcher will ihn um jeden Preis davon abhalten. Aber das würde bedeuten, alle Menschen mit Superkräften dadurch zu töten, selbst wenn sie seine Freunde sind. Butcher und Homelander sammeln alle ihre Verbündeten, um in einem alles entscheidenden Kampf gegeneinander anzutreten.

Wenn man dem Trailer glauben darf, geht es dabei, wie in den vergangenen Staffeln, wieder extrem abgedreht und auch brutal zur Sache. „The Boys“ war aber immer schon mehr als nur plumpe Gewalt. Serienschöpfer Eric Kripke hat versprochen, dass es in der letzten Staffel auch wieder extrem politische und satirische Momente geben wird.

Neben Anthony Starr und Karl Urban werden in der letzten Staffel unter anderem auch wieder Jack Quaid, Erin Moriarty, Jensen Ackles und Giancarlo Esposito zu sehen sein. Die ersten beiden Folgen der fünften Staffel „The Boys“ findet ihr ab heute bei Prime Video. Die restlichen sechs gibt es dann jeden Mittwoch.

Noch mehr Serien, als auch die neuesten Filme und spannende Dokus bekommt ihr jeden Tag bei uns im Podcast. Lasst uns doch ein Abo da, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet. Der Tipp und das Skript kam heute von Christopher Jung, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag. Bis morgen.