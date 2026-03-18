Invincible — S4

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Hallo liebe Film- und Serienfans! Es ist Mittwoch, der 18. März. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp. In der vierten Staffel unseres heutigen Tipps geht es wieder ordentlich zur Sache, denn die Superhelden-Animationsserie „Invincible“ ist mit neuen Folgen am Start.

Neben Realserien wie „Reacher“, „Maxton Hall“ oder „The Boys“ hat Prime Video schon seit Jahren auch Animationsserien im Angebot. Egal ob queere Musical-Comedy „Has Been Hotel“ oder die Serien aus dem Universum von „Critical Role“. Eine Serie, die seit Jahren immer wieder sehr oben auf den Watchlisten von vielen ZuschauerInnen steht, ist „Invincible“.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comicbuchreihe und erzählt die Geschichte von Mark Grayson, der als Superheld „Invincible“ versucht, die Erde zu beschützen. In den neuen Folgen ist Mark extrem angeschlagen. Er musste gegen den verrückten Wissenschaftler Angstrom Levy und gegen den brutalen Krieger Conquest kämpfen. Trotzdem versucht er weiterhin, als Superheld die Erde vor einer nahenden Invasion aus dem All zu bewahren.

Aber nicht nur Mark hat noch mit den Konsequenzen der letzten Staffel zu kämpfen. Auch an Superheldin Atom Eve ist der Kampf gegen Conquest nicht spurlos vorbeigegangen, und sie hat Schwierigkeiten, ihre Kräfte zu kontrollieren. Und dann taucht auch noch Marks Vater wieder auf der Erde auf, der in Ungnade gefallene Superheld „Oh My Man“, und bittet seinen Sohn um Hilfe. Mark und seine Verbündeten sind sich aber nicht sicher, ob sie ihm trauen können.

Laut Comic-Autor und Showrunner Robert Kirkman, der übrigens auch die „Walking Dead“-Comics geschrieben hat, sollen die neuen Folgen zwar wieder die gewohnte Mischung aus hochwertigen Animationen und brutaler Action liefern. Gleichzeitig wird Staffel 4 aber um einiges emotionaler. Man muss darauf achten, dass das Spektakuläre eine direkte Folge der emotionalen Geschichte ist und dass es auch wieder auf die emotionale Geschichte zurückführt und sie verstärkt.

Kirkman hat darüber in einem Interview mit dem Forbes-Magazin gesagt, Fans sollten sich also auf ein paar Überraschungen einstellen. Die neue Staffel von „Invincible“ startet heute mit drei Folgen auf Prime Video. Die neuesten Serien, Filme sowie spannende Dokumentationen bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast.

Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gern ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns!