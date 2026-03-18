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Bild: Invincible — S4 | Prime Video

Was läuft heute? | Invincible – S4

Alles hat seine Konsequenzen

In der neuen Staffel „Invincible“ müssen Mark und die anderen Superhelden und -heldinnen der Erde mit den Folgen des Angriffs von Angstrom Levy und Conquest zurechtkommen. Zur selben Zeit taucht Marks Vater Omni-Man auf der Erde auf und bittet um Hilfe.

Invincible — S4

Die Serie ist eine der beliebtesten Animationsserien bei Amazon Prime: „Invincible“ basiert auf der gleichnamigen Comicbuchreihe und erzählt die Geschichte von Mark Grayson, der als Superheld Invincible versucht, die Erde zu beschützen. Nachdem in Staffel drei der verrückte Wissenschaftler Angstrom Levy und Conquest fast die Erde erobern konnten, zweifelt Mark an seiner Fähigkeit die Menschen vor kommenden Konflikten zu bewahren und ist extrem angeschlagen. Gleichzeitig hat seine Freundin und Superheldenkollegin Atom Eve Probleme ihre Kräfte zu kontrollieren. Doch damit nicht genug: Als dann noch Marks Vater, der ehemalige Superheld Omni-Man auftaucht, ist das Chaos perfekt. Denn Mark und seine Verbündeten sind sich nicht sicher, ob sie ihm trauen können.

Brutal emotional

Auch in den neuen Folgen können Fans wieder die gewohnte Mischung aus epochaler Action und brutalen Kämpfen erwarten. Laut Comicbuchautor und Serienschöpfer Robert Kirkman — der übrigens auch die „Walking Dead“-Comics geschrieben hat — sollen sich Fans aber auf einige emotionale Überraschungen gefasst machen.

Die ersten drei Folgen der vierten Staffel „Invincible“ gibt es ab heute bei Prime Video.

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