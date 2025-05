Bild: Zwei Glorreiche Halunken, | Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT // AFP

Was läuft heute? | Zwei Glorreiche Halunken, Der fremde Sohn, Sully

Der Gute, der Böse und der Talentierte

Zu seinem 95. Geburtstag gratulieren wir Clint Eastwood mit drei Streamingtipps. Zum einen wäre da der Film, mit dem man Eastwood am ehesten in Verbindung bringt — „Zwei Glorreiche Halunken“. Außerdem blicken wir auf zwei Filme in denen Clint Eastwood Regie geführt hat, „Der fremde Sohn“ mit Angelina Jolie und „Sully“ mit Tom Hanks.