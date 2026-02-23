The CEO Club

Mit der neuen Doku „The CEO Club“ liefert Prime Video einen exklusiven Blick hinter die Kulissen moderner Führung in internationalen Unternehmen. Begleitet werden sieben erfolgreiche Frauen aus der Wirtschafts-, Kultur- und Kreativbranche. „The CEO Club“ zeigt, wie sie ihre Rollen als Unternehmerinnen, Entscheiderinnen und öffentliche Persönlichkeiten ausfüllen. Dabei geht es nicht um klassische Erfolgsgeschichten allein, sondern um die Frage, wie Führung heute neu gedacht werden kann.

Zu den Protagonistinnen gehören unter anderem Tennislegende und Unternehmerin Serena Williams, die auch als Executive Producerin der Serie fungiert, die lateinamerikanische Musik-Ikone Thalía, Model und Unternehmerin Winnie Harlow, Designerin Dee Ocleppo Hilfiger, Marketing-Expertin Loren Ridinger, Wellness-Content-Creatorin Hannah Bronfman sowie Schmuckdesignerin Isabela Rangel Grutman.

Zwischen Vorstandsetage, Öffentlichkeit und Privatleben

„The CEO Club“ begleitet die Frauen in entscheidenden Momenten ihres beruflichen und privaten Alltags. Die Kameras sind dabei, wenn strategische Entscheidungen getroffen werden, öffentliche Auftritte anstehen oder persönliche Zweifel Raum bekommen. Offen sprechen die Protagonistinnen über Erfolge und Macht, aber auch über Rückschläge, Krisen und den Druck, der mit Verantwortung an der Spitze einhergeht.

„The CEO Club“ versteht sich damit nicht nur als Porträt erfolgreicher Frauen, sondern als zeitgemäße Reflexion über Leadership in einer globalisierten Welt. Alle Folgen von „The CEO Club“ sind ab sofort bei Prime Video verfügbar.

