American Primeval

„American Primeval“ versucht, das Aufeinandertreffen von europäischen Siedlern und indigenen Völkern im heutigen Westen Amerikas so realistisch wie möglich darzustellen. Die Serie spielt im Jahr 1857: Viele Siedler ziehen nach Westen, um dort eine neue Heimat zu finden. Sie können aber nur eine neue Heimat errichten, wenn sie anderen Leuten ihre Heimat wegnehmen. „American Primeval“ gibt es jetzt bei Netflix.

On Call — Staffel 1

Dick Wolf, das Mastermind hinter der Erfolgsserie „Law & Order“, hat eine neue Crime-Serie an den Start gebracht. Sie heißt „On Call“, und es geht um die Polizistin Traci Harmon. Traci bildet einen jungen Polizisten aus, der auch ihr neuer Partner werden soll. Deshalb zeigt sie ihm alles, was er wissen muss, um ein guter Polizist zu werden. „On Call“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

The Last Rifleman

Der Film „The Last Rifleman“ basiert auf dem Leben von Bernard Jordan — einem irischen Veteranen, der aus seinem Altenheim geflohen ist, um an den Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des D-Days in der Normandie teilzunehmen. In dem Film wurde er allerdings umbenannt und heißt Artie Crawford. Gespielt wird er von der James-Bond-Legende Pierce Brosnan. Ihr könnt „The Last Rifleman“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

