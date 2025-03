The Electric State

Im neuen Film der Avengers Regisseure Joe und Anthony Russo müssen sich nach einem Krieg zwischen Menschen und Robotern die Waise Michelle und der Schmuggler Keats auf den Weg quer durch die USA machen, um Michelles Bruder zu finden. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bilderroman von Autor und Maler Simon Stålenhag. Millie Bobby Brown und Chris Pratt spielen in der Filmadaption Michelle und Keats. Den Sci-Fi-Film „The Electric State“ gibt es ab heute auf Netflix.

Marzahn, mon Amour

Die Serienadaption des Romans von Autorin Katja Oskamp erzählt die Geschichte der Autorin Kathie, die anfängt, als Fußpflegerin in den Plattenbauten von Berlin-Marzahn zu arbeiten. Neben der innigen Beziehung zu ihren Kolleginnen sind es vor allem die vielen unterschiedlichen Menschen und ihre Geschichten, die Kathi faszinieren. Das Buch wurde 2023 mit dem Dublin Literary Award ausgezeichnet. Alle sechs Folgen von „Marzahn, mon Amour“ sind in der ARD-Mediathek verfügbar.

Trap: No Way Out

In M. Night Shyamalans Film aus dem Jahr 2024 geht es um den Familienvater Cooper, der ein dunkles Geheimnis hat. Cooper ist der Serienmörder „The Butcher“. Als er mit seiner unwissenden Tochter ein Konzert besucht, wird er in eine Falle gelockt, denn das Konzert dient als Vorwand, um den Butcher zu fangen. Cooper muss also einen Weg aus dem Stadion finden, ohne dass seiner Tochter etwas auffällt oder die Polizei ihn verhaftet. Den Thriller „Trap: No Way Out“ könnt ihr bei WOW streamen.

