Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Der Podcast, der euer Kompass durch das Streaming-Chaos ist. Heute ist Samstag, der 22. November, und heute werden die Familienpläne von Mark Wahlberg und Michelle Monaghan zum zweiten Mal so richtig durcheinandergebracht. Denn „The Family Plan 2“ startet auf Apple TV. Seit ihrem letzten Abenteuer könnte das Leben für den ehemaligen Geheimagenten Dan, seiner Frau Jessica und ihren Kindern eigentlich nicht besser laufen. Eine kurze Zusammenfassung: Im ersten Film „The Family Plan“ erlebte der ehemalige Auftragskiller Dan ein vermeintlich ruhiges Leben mit seiner Familie, bis seine ehemaligen Auftraggeber ihn ausfindig machen und er seiner Familie seine Vergangenheit eingestehen muss. Doch jetzt scheint das Familienidyll endlich perfekt. Dan und Jessica haben beide tolle Jobs, den Söhnen geht es gut, und Tochter Nina lebt in England. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen beschließt die Familie, zusammen nach London zu reisen, um Nina zu besuchen und die Feiertage gemeinsam zu verbringen. „Frohe Weihnachten, Mäuschen!“ „Ihr seid zu früh.“ „Nein, fahr auf, Mom, Dad, Oma, Oma. Die Morgans. Das ist dein Freund.“ „Der Kerl ist muskulös. Kann er sich mal was anziehen?“ „Ja, Daddy.“ „Hat er mich gerade Daddy genannt?“ „Oh, hast du alles für deinen Termin? Ein Auftrag, und die Reise trägt sich von selbst. Dem Morgen Familienweihnachten steht nichts im Weg.“ „Hallo Sean, genießt du deinen Familienurlaub?“ Ninas neuer Freund und der familiäre Weihnachtsurlaub sind aber leider nicht die größten Probleme, mit denen sich Dan herumschlagen muss. Kaum in London angekommen, tritt er auf Aiden, einen jungen, talentierten Agenten, der Dan erneut mit seiner Vergangenheit als Auftragskiller konfrontiert. „Was willst du hier für einen Scheiß? Erkennst du mich nicht? Das hier könnte helfen. Ich leite ab jetzt das Unternehmen deines Vaters.“ „Wer ist er?“ „Ein Geist aus der Vergangenheit. Noch mehr Geheimnisse.“ „You’re unbelievable. Finn kontrolliert Dads Netzwerk. Er hat Zugriff auf die Gelder und die Killer. Er findet uns. Wir können uns nicht verstecken.“ „Wie ist der Plan?“ „Wir schalten Finn aus. Wir müssen dahin, wo ich aufgewachsen bin.“ „Willst du mit mir klettern gehen?“ „Sehr gern, Daddy.“ „Äh, Dan, Dan, das ist es. You survive. Er ist hier, um mich aufzuhalten.“ „Kleiner Prinz, das ist mein Haus. Du verkaufst wirklich Gebrauchtwagen?“ „Die sind zertifiziert.“ „You’re unbelievable.“ Doch dieses Mal ist Dan nicht alleine, sondern bekommt Unterstützung von seiner Familie, die ihm dabei hilft, seinen neuen Gegner auszuschalten. In den Hauptrollen sind wieder Mark Wahlberg und Michelle Monaghan zu sehen. Neu dabei ist „Game of Thrones“-Star Kit Harington, der im zweiten Teil den bösen Aiden spielt. Die actionreiche Familienkomödie „The Family Plan 2“ könnt ihr bei Apple TV streamen. Neue Filme für die ganze Familie sowie Serien und spannende Dokus findet ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfehlt den Podcast weiter und hört auch morgen gerne wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Wiebke Stark, und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns. Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.