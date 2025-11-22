Play
Foto: Apple TV
Bild: The Family Plan 2 | Apple TV

Was läuft heute? | The Family Plan 2

Familienurlaub mal anders

Im zweiten Teil von „The Family Plan“ reist Familie Morgan nach London, um Tochter Nina zu besuchen. Doch auf Vater Dan wartet ein Geist aus seiner Vergangenheit. Dan muss sich zusammen mit seiner Familie einer neuen Bedrohung stellen.

The Family Plan 2

Der ehemalige Auftragskiller Dan Morgan lebt mit seiner Frau Jessica und den beiden Söhnen ein friedliches Leben in Buffalo. Nach den Ereignissen aus „The Family Plan“ wollen sich Dan und seine Familie eigentlich einen erholsamen Familienurlaub in London gönnen und Tochter Nina über Weihnachten besuchen. Doch neben Ninas neuem Freund, lauern auch Geister aus Dans Vergangenheit, in Form des jungen Agenten Aiden.

London Calling

Zusammen mit seiner Familie stellt sich Dan der Bedrohung und Aidens Plänen. Dan und seine Frau Jessica werden auch im zweiten Teil wieder von Schauspieler Mark Wahlberg und Schauspielerin Michelle Monaghan gespielt. Antagonist Aiden wird von Game of Thrones Star Kit Harington gespielt. Die Actionkomödie „The Family Plan 2“ gibt es im Streaming-Abo von Apple TV.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

