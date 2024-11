Silo (2. Staffel)

In mehrern Kilometern Tiefe leben die letzten 10.000 Menschen in einem „Silo“. Warum? Das weiß keiner und wer nach Antworten sucht, muss mit schweren Folgen rechnen. In der ersten Staffel der dystopischen Serie haben wir die Ingenieurin Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) kennengelernt, die den mysteriösen Tod ihres Freundes aufklären will. In der zweiten Staffel wagt sie den Schritt nach draußen vor die Tür, raus aus dem Silo. Von dort ist bisher noch niemand zurückgekehrt. Die zweite Staffel von „Silo“ findet ihr jetzt bei Apple TV+.

Harry Potter: Der Film-Marathon

Sprechende Hüte, fliegende Besen und ein Kampf auf Leben und Tod gegen den, dessen Name nicht genannt werden darf — all das finden Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasly in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Die Geschichten um die drei prägten Generationen. Im September erwies die Fangemeinde zudem der Oscar-Preisträgerin Maggie Smith die letzte Ehre, die im Altern von 89 Jahren starb. Ehren wir sie und das ganze Harry-Potter-Film-Team mit einem Film-Marathon! Alle acht Teile findet ihr jetzt auf Prime Video.

Die geliebten Schwestern

Friedrich Schiller (Florian Stetter) schrieb Werke wie „Die Räuber“ oder „Kabale und Liebe“, mit Goethe pflegte er eine etwas wiedersprüchliche Bekanntschaft und er verliebte sich gleich in zwei Menschen gleichzeitig, die Schwestern Caroline von Beulwitz (Hannah Herzsprung) und Charlotte von Lengefeld (Henriette Confurius). Lange scheint diese Beziehung zu dritt gut zu gehen — bis sich Schiller für Charlotte entscheidet. Da droht die enge Beziehung zwischen den Schwestern zu zerbrechen. „Die geliebten Schwestern“ von Regisseur Dominik Graf findet ihr jetzt bei MUBI.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.