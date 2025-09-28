The Inspection

Das Drama aus dem Jahr 2023 erzählt die Geschichte von Ellis. Nachdem seine Mutter ihn aufgrund seiner Homosexualität verstößt und er auf der Straße landet, versucht er Halt in den Reihen der US-Marines zu finden. Doch ist der Weg vor allem als schwuler schwarzer Mann kein leichter und Ellis ist zerrissen zwischen einem neuen Gefühl der Zugehörigkeit und dem Druck sich und seine Sexualität verstecken zu müssen.

„Meine Mutter, die hasst mich …“

Regisseur und Drehbuchautor Elegance Bratton erzählt hier eine ganz persönliche Geschichte über seine eigene Zeit bei den US-Marines. Ellis wird von Schauspieler Jeremy Pope gespielt, der normalerweise im Theaterbereich zu Hause ist. Für seine Leistung wurde Pope für einen Golden Globe nominiert. Schauspielerin Gabrielle Union schlüpft in die Rolle von Ellis’ Mutter. Den Film „The Inspection“ könnt ihr bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.