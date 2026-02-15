Play
Foto: ROBYN BECK // AFP
Bild: The Life of Chuck | ROBYN BECK // AFP

Was läuft heute? | The Life of Chuck

Ein Leben voller Erinnerungen

In der Romanadaption „The Life of Chuck“ geht es um das Leben des Buchhalters Chuck Krantz. Der Film von Regisseur Mike Flanagan basiert auf der Kurzgeschichte „Chucks Leben“ von Stephen King.

The Life of Chuck

Der Film von Regisseur und Drehbuchautor Mike Flanagan erzählt die Geschichte von Charles „Chuck“ Krantz. Allerdings rückwärts: Von seinem Tod bis zu seiner Kindheit. Der Film zeigt dabei wie ein scheinbar gewöhnliches Leben voller kleiner, bedeutender Momente ein ganzes Universum an Erinnerungen erschaffen kann.

Anders als andere King Geschichten

Der Film basiert auf der Kurzgeschichte „Chucks Leben“ des amerikanischen Autors Stephen King, den man eher für seine Horrorgeschichten oder Thriller kennt. Doch King hat auch eine sanftere Seite, wie die Filme „Stand by Me“ oder „Die Verurteilten“ bereits bewiesen haben. Zum Cast von „Chucks Leben“ gehören Tom Hiddleston, Karen Gillan, Chiwetel Ejiofor und Mark Hamill.

Das Drama „The Life of Chuck“ findet ihr im Abo von Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen