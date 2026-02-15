Was läuft heute online und Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen.

Vom Podcast detektor.fm. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“. Es ist Montag, der 15. Februar. Unser heutiger Filmtipp ist ein echter Geheimtipp aus dem letzten Jahr, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Heute tanzt Tom Hiddleston durch die Welt von Stephen King.

Über Stephen King haben wir hier in der Vergangenheit ja schon oft gesprochen. Oft ging es dabei um Horrorfilme wie „Es“ oder „The Shining“ oder Thriller wie „Misery“. Aber Stephen King hat noch eine andere Seite. In Dramen wie „Stand by Me“ geht es um Themen wie Freundschaft oder das Erwachsenwerden. Letztes Jahr kam eine dieser Geschichten auf die große Leinwand: „The Life of Chuck“.

Der Film basiert auf dem Kurzroman „Chucks Leben“ und folgt dem Leben des Buchhalters Chuck Kranz. Der Film erzählt die Handlung dabei rückwärts und begleitet Chuck von seinem Tod bis hin zu seinen Kindheitstagen im Haus seiner Großeltern. Er verbindet gekonnt die Geschichte rund um Chucks Leben mit dem übernatürlichen Handlungsstrang über das Ende der Welt.

Neben Chuck geht es im Film auch um Marty und Felicia, die sich mit dem nahenden Ende der Welt konfrontiert sehen. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam der Film im Vorfeld für seine Tanzszene, die als Highlight des Films gilt. Hauptdarsteller Tom Hiddleston und Annalise Basso haben über 50 Stunden gemeinsam trainiert, um die Choreografie aus mehreren Tanzrichtungen auf die Beine zu stellen.

Regisseur und Drehbuchautor Mike Flanagan hat schon einige Stephen King Verfilmungen gedreht. „Life of Chuck“ ist laut eigener Aussage seine persönlichste und ein Liebesbrief an seine Kinder. Teil des Casts sind neben Tom Hiddleston auch Mark Hamill, Karen Gillan und Choate Ejia.

Den Coming-of-Age-Film „The Life of Chuck“ gibt es ab jetzt für euch im Streaming-Abo von Prime Video. Die neuesten Serien und Filme sowie spannende Dokumentationen bekommt ihr jeden Tag hier bei uns. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Paula Bültemann, und ich bin Jessi Jus. Bis morgen! Radio Streams, TV-Programmen und Dokus empfohlen vom Podcast detektor.fm.