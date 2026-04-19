The Long Walk — Todesmarsch

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hey und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“. Es ist Sonntag, der 19. April. Wenn euch unser Tipp von gestern noch nicht gereicht hat – die vier ersten Filme der „Tribute von Panem“-Reihe – dann habe ich hier heute einen Film für euch, der genau dazu passt: Einen spannenden, dystopischen Psycho-Thriller.

In „The Long Walk“ begibt sich eine Gruppe Jungen auf den Todesmarsch. Das letzte Jahr hatte einige Verfilmungen der Bücher von Kultautor Stephen King zu bieten: Den Film „The Life of Chuck“ mit Tom Hiddleston, die Serie „Welcome to Derry“ und „The Long Walk“. Die Story des Films basiert auf dem Roman „Todesmarsch“, der 1987 auf Deutsch veröffentlicht wurde. Wie in der Romanvorlage spielt die Handlung in einer nahen Zukunft, in der die US-Wirtschaft durch verlorene Kriege und Krisen quasi komplett den Bach runtergegangen ist.

Das Militär hat die Führung übernommen, genauer gesagt ihr General, der Major. Einmal im Jahr wird der Marsch veranstaltet, bei dem 50 Jugendliche ausgelost und gezwungen werden, ein Rennen um Leben und Tod zu veranstalten. Keine Pausen zum Essen oder um aufs Klo zu gehen, kein Schlaf. Die Jungs müssen durchgehend ein Tempo von mindestens drei Meilen pro Stunde halten, wenn sie nicht erschossen werden wollen. Doch wer als Letzter übrig bleibt, der wird nicht nur reich und berühmt, sondern bekommt auch einen Wunsch erfüllt.

Im Film nimmt der 16 Jahre alte Ray am Marsch teil – und das sogar freiwillig. In diesem gnadenlosen Kampf lernt Ray unter anderem Peter und ein paar andere Jungs kennen und freundet sich mit ihnen an. Das Einzige, worauf du dich als Mensch verlassen kannst, ist, dass du sterben wirst. Und wenn du Glück hast, kannst du bestimmt deine letzten Minuten verbringen. Ich hoffe, das wird mit der Zeit leuchten. Genau darauf habe ich Angst.

Zwar helfen und motivieren sich die Jungs gegenseitig, wo sie nur können, aber sie sehen sich auch mit dem Dilemma konfrontiert: Wie weit geht Freundschaft in einem Marsch um Leben und Tod? Im Regiestuhl der King-Verfilmung sitzt der amerikanische Filmemacher Francis Lawrence, der schon bei mehreren Teilen der „Hunger Games“ bzw. der „Tribute von Panem“-Filme Regie geführt hat. Mit „The Long Walk“ hat Lawrence zwar eine ähnliche Geschichte als Grundlage, aber anders als bei den Panem-Filmen mit Jennifer Lawrence geht es hier um einiges schonungsloser zur Sache.

In den Hauptrollen spielen unter anderem Cooper Hoffman, bekannt aus dem Film „Licorice Pizza“, und David Johnson, den ihr vielleicht in „Alien Romulus“ gesehen habt. Die fast schon brüderliche Chemie der beiden konnte vor allem die Kritiker:innen bei Kinostart überzeugen. Neben Cooper Hoffman und David Johnson ist außerdem Mark Hamill als der schamlose Major Teil der Besetzung.

Den Thriller „The Long Walk – Todesmarsch“ gibt es aktuell im Angebot von WOW. Das war’s von mir für heute. Und wenn euch „Was läuft heute“ gefällt, dann gefällt euch sicherlich auch ein anderer Podcast von detektor.fm. Zum Beispiel „Mission Energiewende“, unser Klimapodcast rund um die Themen Klimaschutz und Energiewende. Den findet ihr natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Clemens Möller. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag! Bis morgen. Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.