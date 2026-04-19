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Bild: The Long Walk – Todesmarsch | Foto: Foto von KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

Was läuft heute? | The Long Walk – Todesmarsch

Laufen bis zum Umfallen

In der Romanverfilmung des Klassikers „The Long Walk“ von Stephen King muss eine Gruppe Jugendlicher an einem tödlichen Marsch teilnehmen. Machen Sie eine Pause, laufen zu langsam oder bleiben zurück, werden sie erschossen.

The Long Walk — Todesmarsch

In einer nicht allzu fernen Zukunft ist die Wirtschaft der USA am Ende. Kriege und Krisen der Vergangenheit haben die Demokratie in den Kollaps getrieben und das Militär unter der Leitung des Majors hat die Führung übernommen. Einmal im Jahr veranstaltet dieser einen Marsch, ein Rennen bei dem Jungen aus mehreren Staaten gezwungen werden gegeneinander anzutreten. Die Regeln sind einfach: Laufe nie langsamer als 3 Meilen pro Stunden, falle nicht zurück, mache keine Pausen und schlafe nicht, sonst wirst du erschossen…

Hungers Games trifft auf Stephen King

Der Film basiert auf dem Roman „Todesmarsch“ von Stephen King. Regie führte Francis Lawrence, der in der Vergangenheit auch schon im Regiestuhl für einige Filme aus der „Hunger Games“ Reihe saß. In den Hauptrollen sind unter anderem Cooper Hoffmann und David Jonsson zu sehen. Der Major wird von Star Wars Urgestein Mark Hamill gespielt.

Den Thriller „The Long Walk — Todesmarsch“ gibt es für euch ab heute im Abo von WOW.

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