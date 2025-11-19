The Mighty Nein

Auf dem Kontinent Wildemount in der Fantasywelt von Exandria herrscht seit mehreren Jahren ein erbitterter Krieg. Der Konflikt droht zu eskalieren, als ein mysteriöses und gefährliches Artefakt in die falschen Hände gerät. Eine chaotische Truppe unterschiedlichster Herkunft schließt sich zusammen, um den Frieden in Wildemount zu sichern. Doch sind die unfreiwilligen Helden und Heldinnen zu Beginn alles andere als heroisch.

Dungeons und Deppen

Die Serie spielt wie ihr Vorgänger „The Legend of Vox Machina“ im selben Universum und basiert auf der Webserie „Critical Role“. Hier spielen amerikanische Synchronsprecherinnen und -sprecher zusammen Dungeons & Dragon. Diese sind auch wie in den bisherigen Staffeln von Vox Machina als Stimmen ihrer Charaktere aus der Kampagne zu hören. Außerdem sind Schauspielerinnen und Schauspieler wie Lucy Lou und Jonathan Frakes im Original zu hören. Die ersten drei Folgen von „The Mighty Nein“ findet ihr ab heute im Abo von Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.