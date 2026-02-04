The Quiet Girl
Obwohl „The Quiet Girl“ 2023 für den Oscar als bester internationaler Film nominiert wurde, ist er eher ein Geheimtipp geblieben. Vielleicht liegt das auch daran, dass er auf Gälisch gedreht wurde. Davon sollte man sich jedoch nicht abhalten lassen, denn er erzählt eine sehr herzzerreißende Geschichte über die neunjährige Cáit. Sie wächst mit drei Geschwistern in einer armen Bauernfamilie auf. Ihr Vater vertrinkt das wenige Geld, das sie haben, und die hochschwangere Mutter kommt mit der Arbeit kaum hinterher. Deshalb entscheidet der Vater, Cáit zu entfernten Verwandten zu geben.
Eibhlín und ihr Mann Seán nehmen Cáit bei sich auf und schließen sie schnell in ihr Herz. Sie ist zwar sehr schweigsam, hilft auf dem Hof aber dabei, Kuchen zu backen und Kälber zu füttern.
Eine neue Heimat
In ihrem neuen Zuhause geht es Cáit sehr gut. Sie erfährt in diesem Sommer zum ersten Mal, wie sich Geborgenheit anfühlt. Am liebsten würde sie gar nicht mehr gehen. Die Frage ist nur: Kann Cáit bei ihren neuen Wahleltern bleiben?
„The Quiet Girl“ könnt ihr euch jetzt in der Arte-Mediathek anschauen.
Was läuft heute?
