Hey ihr Lieben, es ist Mittwoch, der 4. Februar. Heute haben wir einen irischen Film für euch dabei, der nicht nur in Gälisch gedreht wurde, sondern auch ein echter Geheimtipp ist: The Quiet Girl. Der Film basiert auf der Novelle Foster der irischen Autorin Claire Keegan.

Der Film spielt im Jahr 1981 und es geht um ein Mädchen, das von ihrem Vater bei entfernten Verwandten auf dem Land abgesetzt wird. Evelyn und ihr Mann Sean wissen nicht viel über die Neunjährige. Sie ist das vierte von bald fünf Kindern einer Bauernfamilie. Ihr Vater vertrinkt das wenige Geld, das sie haben, und die hochschwangere Mutter kommt mit der Arbeit kaum hinterher. Von Kite erfahren sie auch nicht mehr. Wie der Titel des Films schon verrät, ist sie sehr schweigsam. Auch Sean ist wortkarg. Vielleicht schließt er das fremde Mädchen deshalb schnell in sein Herz und kümmert sich zunehmend um sie.

Zwischen Kuchen backen und Kälber füttern integriert sich Kite langsam in das neue Familienleben auf dem Land. In ihrem neuen Zuhause geht es Kite sehr gut. Hier ist es im Gegensatz zu ihrem alten Zuhause sauber und aufgeräumt. Auch wenn sie meistens schweigsam ist, hat sie das Gefühl, dass sie über alles reden kann. Doch das braucht Zeit. Am Anfang ist sie immer noch verunsichert und ängstlich. Evelyn und Sean ahnen schon, dass sie vernachlässigt wurde. Deswegen wollen sie ihr all die Liebe geben, die sie bisher nicht bekommen hat.

Auch über die Pflegefamilie lernt man mit der Zeit immer mehr. Trotz der Harmonie scheint es in ihrem Haus etwas Unausgesprochenes zu geben. Sie leben sehr abgeschieden und vermeiden Begegnungen mit der Außenwelt. Fast so, als wäre Kites Anwesenheit ein Geheimnis. Sean nimmt Kite aber immer mehr unter seine Fittiche. Und wenn es ihr gegenüber doch eine schnippische Bemerkung von den anderen DorfbewohnerInnen gibt, verteidigt er sie.

Die neunjährige Kite erfährt in diesem Sommer zum ersten Mal, wie sich Geborgenheit anfühlt. Am liebsten würde sie nicht mehr gehen. Die Frage ist nur: Kann sie einfach hier bleiben oder muss sie irgendwann zurück? The Quiet Girl ist eine leise, berührende Geschichte, die mit wenig Dialog, aber viel Atmosphäre erzählt wird. Ihr könnt den Film jetzt in der Arte Mediathek anschauen. Morgen gibt’s schon den nächsten Streaming Tipp für euch. Lasst uns gerne ein Abo da, dann landet die nächste Episode auch direkt in eurem Podcast-Feed.

An dieser Folge hat Jonas Nikolic mitgearbeitet, Audioschnitt Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus, wir hören uns.