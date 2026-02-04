Play
Foto: Arte/ASC Distribution
Bild: The Quiet Girl | Foto: Arte/ASC Distribution

Was läuft heute? | The Quiet Girl

Endlich Geborgenheit

In „The Quiet Girl“ geht es um ein Mädchen, dass von ihrem Vater bei Verwandten abgesetzt wird, die sich von da an um sie kümmern sollen.

The Quiet Girl

Obwohl „The Quiet Girl“ 2023 für den Oscar als bester internationaler Film nominiert wurde, ist er eher ein Geheimtipp geblieben. Vielleicht liegt das auch daran, dass er auf Gälisch gedreht wurde. Davon sollte man sich jedoch nicht abhalten lassen, denn er erzählt eine sehr herzzerreißende Geschichte über die neunjährige Cáit. Sie wächst mit drei Geschwistern in einer armen Bauernfamilie auf. Ihr Vater vertrinkt das wenige Geld, das sie haben, und die hochschwangere Mutter kommt mit der Arbeit kaum hinterher. Deshalb entscheidet der Vater, Cáit zu entfernten Verwandten zu geben.

Eibhlín und ihr Mann Seán nehmen Cáit bei sich auf und schließen sie schnell in ihr Herz. Sie ist zwar sehr schweigsam, hilft auf dem Hof aber dabei, Kuchen zu backen und Kälber zu füttern.

Eine neue Heimat

In ihrem neuen Zuhause geht es Cáit sehr gut. Sie erfährt in diesem Sommer zum ersten Mal, wie sich Geborgenheit anfühlt. Am liebsten würde sie gar nicht mehr gehen. Die Frage ist nur: Kann Cáit bei ihren neuen Wahleltern bleiben?

„The Quiet Girl“ könnt ihr euch jetzt in der Arte-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen