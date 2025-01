Winner

Reality Winner ist eine Whistleblowerin und der Film „Winner“ erzählt ihre Geschichte. Sie wuchs mit einem pazifistischen Vater auf und wollte schon immer Gutes tun. Sie geht erst zur US-Army und später zur NSA. Hier gelangt sie an Informationen, die belegen, dass Russland die Wahl 2016 manipuliert hat. Weil die Trump-Regierung die Informationen geheim halten will, kommt sie dafür in den Knast, mit diesen Informationen an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Ihr könnt „Winner“ jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Balearen — Die vier schönen Schwestern

In der Dokumentation „Balearen — Die vier schönen Schwestern“ ist der Name Programm. Die größte Insel Mallorca ist wunderschön. Das hört man immer wieder. In der Dokumentation geht es allerdings nicht nur um atemberaubende Landschaften, sondern auch um die Geschichte der Insel und die Menschen, die ihre Schönheit erhalten wollen. „Balearen — Die vier schönen Schwestern“ gibt es jetzt in der Arte-Mediathek.

Blink Twice

Channing Tatum spielt in dem Film „Blink Twice“ den Tech-Milliardär Slater King. Er trifft auf die Kellnerin Frida, die er kurzerhand auf seine Privatinsel einlädt. Frida sagt Ja und findet sich zwischen Sonne, Strand, Meer und wilden Luxus-Partys wieder. Irgendwann stellt sich allerdings heraus, dass es auf der Insel nicht mit rechten Dingen zugeht. Als auch noch ihre Freundin verschwindet, weiß Frida, dass sie von hier abhauen muss. „Blink Twice“ gibt’s ab sofort bei Prime Video.

