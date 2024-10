Die Schule der Frauen

In der Dokumentation „Die Schule der Frauen“ geht es um Karoline, Cornelia, Jacqueline, Katharina und Kerstin. Sie haben vor 36 zusammen Schauspiel studiert. Jetzt treffen die fünf Frauen noch einmal aufeinander, um sich auszutauschen. Über Erfolge, Krisen, Alter und weibliche Diskriminierung in der Schauspielszene. „Die Schule der Frauen“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Amerika hat die Wahl: Trump gegen Harris

Am 5. November wird entschieden, wer die Wahl zum Präsidenten oder zur Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika gewinnt: Donald Trump oder Kamala Harris. Die Dokumentation „Amerika hat die Wahl: Trump gegen Harris“ porträtiert beide und zeigt, was passieren könnte, falls der eine oder die andere gewinnen sollte. „Amerika hat die Wahl: Trump gegen Harris“ gibt es jetzt in der Arte-Mediathek.

Real Steel

Hugh Jackman spielt in dem Film „Real Steel“ Charlie, einen Box-Champion im Ruhestand. Da nur noch Roboter und keine Menschen mehr in den Ring geschickt werden, arbeitet er jetzt als Box-Promoter. Charlies Sohn will mit ihm den ausrangierten Roboter „Atom“ wieder aufbauen und in den Ring schicken. Charlie hält das zunächst für keine gute Idee. Dann gehen sie das Projekt doch an und haben sehr viel Erfolg damit. Aber nicht nur das. Vater und Sohn wachsen durch das gemeinsame Projekt auch wieder näher zusammen. „Real Steel“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

