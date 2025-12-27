Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hey, liebe Streaming-Fans! Heute ist Samstag, der 27. Dezember. Die heutige Serie führt ihre Zuschauer nahezu kunstvoll an der Nase herum und spielt in der wohl berühmtesten Residenz der Welt: 132 Zimmer, 157 Verdächtige, ein desaströses Staatsbankett, eine Leiche und mittendrin eine Ermittlerin, die so exzentrisch ist, dass selbst Sherlock Holmes kurz nicken würde. Cordelia Kupp, Meisterdetektivin, ist brillant, unkonventionell, scharfsinnig und hat ungefähr so viel Geduld wie ein gehetzter Secret-Service-Agent im Feierabendverkehr. Dazu ist sie passionierte Vogelkundlerin, was zwar nicht direkt weiterhilft, aber irgendwie passt’s. Cordelia, gespielt von Uzo Aduba, wird ins Weiße Haus gerufen, nachdem bei einem glamourösen Dinner plötzlich der ranghöchste Butler tot aufgefunden wird. Mitten in der Residenz des Präsidenten: Mord im Machtzentrum der USA. Und wirklich jeder könnte es gewesen sein, egal ob Minister, Haushaltscrew, prominente Gäste oder der Klempner, der nur mal eben nach den Rohren schauen wollte. Da unten findet gerade jetzt ein wichtiges Staatsbankett statt. 200 Leute sitzen dort, darunter der Präsident der Vereinigten Staaten. Fiel Ihnen etwas Ungewöhnliches auf? Abgesehen von Abys Tod? Abgesehen davon, ja. Das ist Cordelia Kupp. Sie ist der beste Detektiv der Welt. Die Leiche ist wo? Oh, ich sehe Füße, Mr. President! Dieses Haus wird jetzt wie ein Tatort behandelt. Irgendwo da draußen könnte ein Mörder sein. Unterstützt wird die Meisterdetektivin dabei von FBI-Agent Edwin Park, gespielt von Randall Park, der mit ihren etwas unkonventionellen Methoden noch warm werden muss. Während sie jeden Winkel der Residenz unter die Lupe nimmt, versucht er vor allem eins: nicht die Nerven zu verlieren. Und weil die Serie ihre Schauplätze bis ins kleinste Detail ausstattet, von den repräsentativen Räumen bis zu den verborgenen Hinterzimmern, macht allein das Set schon gewaltig Spaß. Unglaublich hochwertig, liebevoll gestaltet und erstaunlich nah an der Realität. In der achteiligen Serie gibt es einiges an Material für Hobby-Detektivinnen. In den Folgen geht es unter anderem um brodelnde Konflikte in der Küche, zwielichtige Butlerinnen, zweifelhafte Schwiegermütter und einen Präsidenten, der offenbar mehr Mitbewohner hat, als man vermuten würde. Jede Episode widmet sich einem neuen Aspekt dieses Hauses, das mehr Geheimnisse zu haben scheint als Stauraum. Cordelia arbeitet sich durch Anschuldigungen, Intrigen, peinliche Fauxpas beim Staatsbankett und jede Menge Chaos. Shondaland, das Produktionshaus hinter Grey’s Anatomy und Bridgerton, bringt hier eine Mischung aus Whodunit, politischer Satire und herrlich schräger Komödie auf den Bildschirm. Die Serie basiert auf der Geschichtensammlung „The Residents – Inside the Private World of the White House“, allerdings mit deutlich mehr Mord und Humor. Alle Folgen findet ihr auf Netflix. Das war heute nicht irgendein Streaming-Tipp für euch, sondern einer der Lieblingstipps des Jahres aus unserer detektor.fm-Redaktion. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann folgt oder abonniert uns kostenlos in eurer Podcast-App und empfehlt uns auch gerne weiter an andere Streaming-Begeisterte. Skript und Tipp kamen heute von Niklas Metzinger, Audioproduktion: Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns. Programm und Dokus empfohlen vom Podcast-Radio detektor.fm.