Was läuft heute? | The Residence

Murder Mystery im Weißen Haus

132 Zimmer, 157 Verdächtige. Ein desaströses Staatsbankett. Eine Leiche. Und mittendrin eine herrlich verkorkste Meisterdetektivin.

Mord im Weißen Haus

Als im Weißen Haus während eines glamourösen Staatsdinners plötzlich der ranghöchste Butler tot aufgefunden wird, ist sofort klar: Das war kein Unfall. Cordelia Cupp, exzentrische Meisterdetektivin mit scharfem Verstand und noch schärferer Zunge, wird hinzugezogen, um den Fall zu lösen.

Politiker, Küchencrew, prominente Gäste, Personal aus allen Winkeln des Hauses — in dieser Serie bleibt buchstäblich niemand ohne Motiv. Jede Folge nimmt neue Räume, neue Geheimnisse und neue Mitglieder des exzentrischen Haushalts ins Visier.

Whodunit trifft Shondaland

Von brodelnden Konflikten in den Hinterzimmern über absurde Fauxpas beim Staatsbankett bis zu zwielichtigen Angestellten: „The Residence“ hält ein Rätsel nach dem nächsten bereit — und begeistert mit einem Set, das so detailreich ist, dass es fast dokumentarisch wirkt.

Produziert von Shondaland, den Kreativen hinter „Grey’s Anatomy“ und „Bridgerton“, verbindet die Serie klassische Krimispannung mit politischer Satire und schrägem Humor. „The Residence“ ist eine kunstvoll überdrehte Kriminalkomödie, die das Weiße Haus von einer Seite zeigt, die man garantiert noch nie gesehen hat.

Alle Episoden der achtteiligen Staffel findet ihr ab sofort auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

