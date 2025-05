The Righteous Gemstones

Segensspruch nach außen, aber ordentlich Chaos im Inneren: Die Fernsehprediger-Familie der Gemstones ist ein letztes Mal zurück! Während Eli Gemstone (John Goodman) sich aus dem Prediger-Business zurückzieht, versuchen seine Kinder das Familienimperium am Laufen zu halten — und das ist gar nicht mal so einfach. Danny McBride, Adam Devine und Edi Patterson liefern dabei wieder einen witzig-überdrehten Mix aus Größenwahn und Bibelzitaten. Die vierte und finale Staffel von „The Righteous Gemstones“ könnt ihr ab heute bei WOW anschauen.

Vier Nächte eines Träumers

Jacques streift nachts durch das Paris der 1970er Jahre, als er auf der Pont Neuf Marthe begegnet. Sie wartet dort seit Tagen auf ihren Geliebten, der einfach nicht auftaucht und steht kurz davor, zu springen. Doch Jacques spricht sie an und hält sie zurück. Was folgt, sind vier Nächte voller Gespräche über Liebe, Sehnsucht und Hoffnung. Jacques verliebt sich sogar — doch Marthe wartet immer weiter. „Vier Nächte eines Träumers“ könnt ihr jetzt bei MUBI streamen.

Fred and Rose West: A British Horror Story

Von außen sah alles ganz normal aus: Ein Reihenhaus mit einer Familie mitten in Gloucester. Doch hinter der Fassade der Wests verbarg sich einer der grausamsten Kriminalfälle von Großbritannien. Fred und Rose West haben über Jahre hinweg zahlreiche junge Frauen umgebracht, darunter sogar ihre eigene Tochter. Die Doku „Fred and Rose West: A British Horror Story“ rollt den Fall noch einmal auf und fragt sich, wie das alles so lange unentdeckt bleiben konnte. Eine mögliche Antwort findet ihr ab heute auf Netflix.

