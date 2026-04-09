Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstag, der 9. April. Schön, dass ihr zuhört! Heute wird es hier ziemlich dystopisch. In „Was läuft heute“ kehren wir zurück in eine fiktionale Welt, in der Frauen systematisch unterdrückt werden und Widerstand lebensgefährlich ist. Willkommen zurück in Gilead!

Mit „The Testaments – Die Zeuginnen“, basierend auf dem Roman von Margaret Atwood, wird die Geschichte aus „The Handmaid’s Tale“ weitererzählt. Allerdings aus einer neuen Perspektive und mit einer jüngeren Generation im Mittelpunkt. Die Serie beginnt einige Jahre nach den Ereignissen der Originalgeschichte. Gilead ist weiterhin ein totalitärer, theokratischer Staat, der zwar nach außen stabil wirkt, unter der Oberfläche aber zu bröckeln beginnt. Genau hier setzt die Handlung an.

In der elitären Schule für zukünftige Ehefrauen werden Jungfrauen mit brutalen Methoden und göttlicher Rechtfertigung gehorsam anerzogen. Im Mittelpunkt stehen zwei Teenager: Agnes McKenzie, die innerhalb des Systems aufgewachsen ist, und Daisy, die von außerhalb nach Gilead kommt. Agnes kennt nichts anderes als die strengen Regeln und Rituale, bis erste Zweifel in ihr aufkommen. Daisy hingegen lebt zunächst fernab der Diktatur und wird plötzlich mit einer Vergangenheit konfrontiert, die sie direkt mit Gilead verbindet.

Während sich die Geschichten der zwei Frauen langsam miteinander verweben, wird klar: Der Umbruch in Gilead beginnt nicht mit einer großen Revolution, sondern mit einzelnen Entscheidungen. Kleine Akte des Ungehorsams, die nach und nach ein ganzes System ins Wanken bringen. Auch der Cast spiegelt diesen Umbruch wider. Mit dabei ist unter anderem Ann Daud, die erneut in ihre Rolle als Tante Lydia schlüpft. Eine Figur, die gleichzeitig Täterin und Mitgestalterin des Systems ist und dabei immer wieder überraschend ambivalente Entscheidungen trifft.

Außerdem spielen Chase Infinity und Lucy Halliday zwei der jungen Hauptrollen, die zwischen Anpassung und Aufbegehren ihren eigenen Weg finden müssen – in einer Welt, in der schon der kleinste Zweifel ziemlich gefährlich sein kann. Mit „The Testaments – Die Zeuginnen“ erwartet euch ein intensives Coming-of-Age-Drama voller Intrigen, Geheimnisse und leiser Rebellion. Die ersten Folgen sind ab jetzt auf Disney Plus zu sehen.

Das war unser Streaming-Tipp am Donnerstag. Lasst uns doch gerne ein Abo da und empfehlt „Was läuft heute“ auch gerne weiter, damit noch mehr Serien- und Filmfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sophie Rabetge Junker, Audioproduktion Stanley Baldauf. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns!