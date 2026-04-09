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Bild: The Testaments – die Zeuginnen | Disney+

Was läuft heute? | The Testaments: Die Zeuginnen

Der Anfang vom Ende

Gilead wirkt stabil — doch unter der Oberfläche bröckelt das System. In „The Testaments: Die Zeuginnen“ kehrt die dystopische Welt von „The Handmaid’s Tale“ zurück. Mit einer neuen Generation, die beginnt, Widerstand zu leisten.

The Testaments: Die Zeuginnen

Im Zentrum der Serie stehen zwei junge Frauen: Agnes Mackenzie, die in Gilead aufgewachsen ist und die strengen Regeln des Regimes verinnerlicht hat — zumindest so lange, bis erste Zweifel aufkommen. Dem gegenüber steht Daisy, die außerhalb der Diktatur lebt und unerwartet mit einer Vergangenheit konfrontiert wird, die sie unmittelbar mit Gilead verbindet.

Ein zentraler Schauplatz ist eine elitäre Schule für zukünftige Ehefrauen. Dort wird jungen Frauen mit rigiden Methoden und religiöser Legitimation Gehorsam vermittelt. Doch nicht alle sind bereit, sich diesem System widerspruchslos zu fügen.

Widerstand im Verborgenen

Während sich die Lebenswege von Agnes und Daisy zunehmend annähern, zeichnet sich ab, dass der Wandel in Gilead nicht durch eine einzelne Zäsur ausgelöst wird. Vielmehr sind es individuelle Entscheidungen und stille Formen des Widerstands, die das Fundament des Regimes ins Wanken bringen.

„The Testaments: Die Zeuginnen“ verbindet Elemente des Coming-of-Age-Dramas mit denen eines politischen Thrillers und knüpft atmosphärisch wie thematisch an die Vorgängerserie an. Die Serie könnt ihr jetzt auf Disney+ streamen.

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