Hallo, es ist Dienstag, der 2. Dezember, und wir haben heute einen englischen Krimi mitgebracht, der sich wunderbar eingekuschelt in der kalten Jahreszeit schauen lässt. In der britischen Krimiserie *The Tower* stürzen ein Polizist und ein junges Mädchen von einem Londoner Hochhaus. Beide überleben den Sturz nicht. Nach dem Unglück werden die SonderermittlerInnen Sarah Collins und Steve Bradshaw zum Portland Tower gerufen und damit beauftragt, den Fall zu untersuchen. Vor Ort finden sie die Leichen des Polizeibeamten Hadley Matthews und der 15-jährigen Farah Mehhani aus Libyen. Und auf dem Dach des Hochhauses findet Ermittlerin Sarah die Polizeischülerin Lizzie und einen 5-jährigen Jungen, die offenbar beide traumatisiert sind. Die zwei sind die einzigen Zeugen des Geschehens. Polizei, danke. Sie sind runtergestürzt. Wir treffen uns im Verhörraum. Durch sie hätte er seinen Job verloren. Wenn der Junge nicht redet, was haben sie dann, Lizzie? Adama, sie kann alles bezeugen. Aber ob sie sich gegen ihren Partner stellt? Sie hat ihn dabei gesehen. Auf dem Dach, was ist passiert? Du steuerst mich. Lizzie verschwindet, bevor sie richtig befragt werden kann. Später kommt heraus, dass sie auch Zeugin in einem Mordfall ist, der mit dem organisierten Verbrechen zusammenhängt. Die ErmittlerInnen Sarah und Steve fragen sich, ob sie in Gefahr sein könnte, und müssen einige Ungereimtheiten sortieren. Wo liegt die Wahrheit? Eine Reihe von Dingen passen nicht zusammen. Ich hatte ja einen Bericht dazu abgegeben. Es fällt Ihnen schwer zu lügen, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie Sie das meinen. Dass Polizeibeamte dem Gesetz besonders verpflichtet sind. *The Tower* kommt mit wenig Action und Special Effects aus. Spannung wird über die Figuren und deren Konflikte erzeugt. Es geht um interne Machtkämpfe, Misstrauen, um die Beziehung zwischen Polizei und Öffentlichkeit. Gesellschaftliche Themen wie Rassismus und Sexismus werden auch behandelt. Die Serie basiert auf dem Polizeiroman *Post Mortem* von Kate Lunden. Das Buch war der Debütroman der britischen Autorin, die selbst viele Jahre bei der Metropolitan Police in London als Polizistin und später als Ermittlerin in der Mordkommission gearbeitet hat. 2014 kündigte Kate Lunden dann ihren Job, um sich ganz aufs Schreiben zu konzentrieren. Ihr Roman *Post Mortem* wurde ein Jahr später veröffentlicht. Von der Krimiserie *The Tower* gibt es insgesamt drei Staffeln. Die ersten beiden könnt ihr jetzt in der Arte Mediathek streamen. Morgen gibt’s schon den nächsten Streaming-Tipp von uns. Lasst uns doch gern ein Abo da, dann landet die nächste Episode auch direkt in eurem Feed. An dieser Folge hat Jonas Nikolic mitgearbeitet, Audioschnitt Benjamin Serdani, und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns.