Ein Fall, in dem nichts zusammenpasst

„The Tower“ ist eine britische Krimi-Serie, in der der Tod von zwei Menschen untersucht wird, die von einem Hochhaus gestürzt sind.

The Tower

In der Serien „The Tower“ geht es um einen Polizisten und ein junges Mädchen, die von einem Londoner Hochhaus stürzen. Auf dem Dach bleiben ein fünfjähriger Junge und die Polizeischülerin Lizzie als Zeugen zurück. Die Sonderermittlerin Sarah Collins und Steve Bradshaw werden damit beauftragt, den Fall zu untersuchen.

„The Tower“ basiert auf dem Polizeiroman „Post Mortem“ von der britischen Autorin Kate London. Bevor London ihren Debütroman schrieb, arbeitete sie selbst als Polizistin bei der Metropolitan Police in London. Nach Jahren im Dienst kündigte die Autorin ihren Job, um sich aufs Schreiben zu konzentrieren. Nur ein Jahr später erschien der Roman, auf dem die Serie basiert.

Wenig Action, dafür viele Gesellschaftliche Themen

Die Serie setzt weniger auf Action, dafür auf spannende, komplexe Figuren. Es geht um zwischenmenschliche Konflikte, Misstrauen und interne Machtkämpfe, aber auch um gesellschaftliche Themen wie Rassismus und Sexismus.

Einige der Darstellerinnen und Darsteller kennt man vielleicht schon aus anderen Serien: Hauptdarstellerin Gemma Whelan spielt zum Beispiel auch in „Game of Thrones“ mit, Emmett J. Scanlan und Nick Holder kennt man aus „Peaky Blinders“. Und Tahirah Sharif wurde für ihre Darstellung der Lizzie bei den BAFTA TV Awards 2022 als beste Nebendarstellerin nominiert. Ihr könnt die ersten beiden Staffeln von „The Tower“ jetzt in der Arte-Mediathek anschauen.

