Frauen im Priesteramt

Die Dokumentation „Frauen im Priesteramt“ porträtiert Frauen, die sich für mehr Gleichberechtigung in der Kirche einsetzen. Die Theologin Jacqueline Straub z.B. schreibt dem Pabst seit 15 Jahren regelmäßig Briefe. Darin kämpft sie darum, dass auch Frauen Priesterinnen werden können. Die Franko-Spanierin Christina Moreira hat nicht so viel Geduld. Sie will nicht länger auf die päpstliche Erlaubnis warten und hat sich heimlich zur Priesterin weihen lassen. Ihr könnt „Frauen im Priesteramt“ jetzt in der Arte-Mediathek schauen.

Eternal You — Vom Ende der Endlichkeit

Um eine Form ewigen Lebens geht es in der Dokumentation „Eternal You — Vom Ende der Endlichkeit“. Der Film zeigt, wie man auch noch nach dem Tod seiner Angehörigen mit ihnen in Kontakt treten kann. Das funktioniert mit sogenannten KI-Avataren. Sie imitieren die Persönlichkeit von geliebten Menschen, die nicht mehr da sind. So kann man auch nach deren Tod mit ihnen chatten 0der sie sogar in virtuellen Räumen treffen. „Eternal You — Vom Ende der Endlichkeit“ könnt Ihr jetzt in der ARD-Mediathek angucken.

Wir waren Kumpel

Nachdem Ende 2018 die Steinkohleförderung in Deutschland eingestellt wurde, haben viele Kumpels ihre Arbeit verloren. Die Dokumentation „Wir waren Kumpel“ begleitet mehrere ehemalige Kohle Kumpels und zeigt, wie sie mit dem Ereignis umgehen, das ihr Leben für immer verändern wird. Denn für für sie ist das Ende der Steinkohleförderung auch ein Identitätsverlust. Die Doku begleitet eine Frau und mehrere Männer auf der Suche nach sich selbst. Ihr könnt „Wir waren Kumpel“ jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

