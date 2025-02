Krieg im Kopf — Das Trauma der Soldaten

„Krieg im Kopf — Das Trauma der Soldaten“ ist eine Dokumentation, in der es um Soldaten mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung geht. Der Reporter Frank Seibert spricht mit einem betroffenen Soldaten, aber versucht auch herauszufinden, wie die Bundeswehr mit Soldaten umgeht, die unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Ihr könnt „Krieg im Kopf — Das Trauma der Soldaten“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Putins Oligarchen

Die Dokumentation „Putins Oligarchen“ versucht die Frage zu beantworten, wie sich Wladimir Putin so lange an der Macht halten konnte. Wie funktioniert das System Putin? Wer profitiert davon und wer leidet darunter? In drei Teilen zeigt die Doku wie sich die Oligarchie in Russland entwickelt hat und wie sie heute funktioniert. Alle drei Folgen „Putins Oligarchen“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek schauen.

Plane — Absturz im Dschungel

Gerard Butler spielt in dem Film „Plane — Absturz im Dschungel“ den Piloten Brodie Torrance. Eines Tages stürzt er mit seinem Flugzeug auf einer abgelegenen Insel ab, auf der ein Krieg tobt. Alle Insassen überleben, doch die Passagiere werden von Rebellen als Geiseln genommen. Es liegt jetzt an Brodie und dem verurteilten Mörder Louis die Passagiere zu befreien. Ihr könnt „Plane — Absturz im Dschungel“ jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

