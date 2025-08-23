Play
High as a Katta

In der Doku „Tierisch high“ geht es um den Drogenkonsum von Tieren und um die Frage: Was unterscheidet unseren Konsum von dem der Tiere?

Tierisch high

Die Dokumentation „Tierisch high“ zeigt wie Tiere bewusstseinsverändernde Substanzen konsumieren.

Für den Drogenkonsum von Tieren gibt es unzählige Beispiele. Rentiere konsumieren Fliegenpilze, die eine halluzinogene Wirkung haben und Delfine nehmen das Gift von Kugelfischen zu sich. Elefanten, Affen und Vögel fressen sogar vergorene Früchte, die durch den Gärungsprozess Alkohol enthalten.

Was der Mensch lernen kann

Die Dokumentation stellt vor allem die Frage, was wir aus dem Drogenkonsum der Tiere lernen können. Auf den ersten Blick verhalten sich die Tiere was den Konsum von Drogen angeht genau so, wie der Mensch. Sie konsumieren alles von halluzinogenen Drogen bis zu Alkohol. Doch der vielleicht größte Unterschied ist, dass Tiere viel seltener abhängig von Drogen werden, als der Mensch. Manchmal hat der Konsum von Drogen sogar evolutionäre Vorteile für die Tiere.

Aber warum ist das so? Liegt das vielleicht daran, dass die Tiere es viel schwerer haben an die psychoaktiven Substanzen zu kommen oder stecken noch andere Gründe dahinter? „Tierisch high“ jetzt in der Arte-Mediathek schauen.

