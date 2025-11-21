Play
Was läuft heute? | Train Dreams

Mensch und Natur

Der Film „Train Dreams“ erzählt anhand der Geschichte des Tagelöhners und Holzfällers Robert Grainer von den großen Umwälzungen des frühen 20. Jahrhunderts.

Train Dreams

Robert Grainer wächst als Adoptivkind in den weiten Wäldern des Pazifischen Nordwestens der Vereinigten Staaten von Amerika auf. Als Erwachsener schlägt er sich als Tagelöhner durch und findet einen Job als Holzfäller. Mit der Axt soll er nun den Weg frei machen für das Eisenbahnnetz, das irgendwann ganz Amerika miteinander verbinden soll.

Ein neuer Blick

Robert lernt seine zukünftige Frau Gladys kennen, mit der er auch eine Tochter bekommt. Wegen seiner Arbeit ist er ständig unterwegs und sieht seine Familie nicht viel. Mit der Zeit fängt er an, einige Dinge zu hinterfragen. Er ringt auf einmal mit seinem Job und seinem Platz in der Welt und fängt an, die Natur mit ganz anderen Augen zu sehen.

„Train Dreams“ erzählt vom Einzug der Technik in den Alltag der Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts und basiert auf dem gleichnamigen Buch des US-amerikanischen Autors und Dichters Denis Johnson, der für dieses Werk 2012 auch für den Pulitzer-Preis nominiert wurde.

„Train Dreams“ könnt ihr jetzt auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

