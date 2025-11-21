Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Streamings! Es ist Freitag, der 21. November, und heute haben wir einen Film für euch, den Netflix ziemlich poetisch beschreibt. Und zwar so: Zitat: „Eine Ode an eine Lebensweise, die im Verschwinden begriffen ist, an eine Welt, die sich ständig verändert, und an die außergewöhnlichen Möglichkeiten, die selbst ein einfaches Leben mit sich bringt.“ Die Beschreibung von Netflix klingt zwar ziemlich poetisch, aber auch ein bisschen kryptisch. Fangen wir mal bei den Basics an. Der Film „Train Dreams“ spielt im frühen 20. Jahrhundert und dreht sich um Robert Grainer, der von Joel Edgerton gespielt wird. Ein Tagelöhner, der kein einfaches Leben hatte. Er verliert früh seinen Vater und wächst als Adoptivkind in den weiten Wäldern des pazifischen Nordwestens der Vereinigten Staaten auf. Auch als Erwachsener führt er ein anstrengendes Leben. Er beteiligt sich nämlich am Ausbau des landesweiten Schienennetzes. Zu seinem Team gehören unter anderem der Sprengstoff-Experte Arne Peoples und die Forstarbeiterin Claire Thompson. Robert selbst arbeitet als Holzfäller. Mit seiner Axt macht er den Weg frei für die Schienen, die irgendwann ganz Amerika miteinander verbinden sollen. Robert Grainer lernt eines Tages Gladys kennen, mit der er ein Kind bekommt. Aber wegen seiner Arbeit kann er die beiden nicht so oft sehen. Er fängt an, einige Dinge zu hinterfragen und ringt mit seinem Platz in einer Welt, die sich rasend schnell verändert. Im Wald sind selbst die kleinsten Dinge wichtig. Alles ist eins, sodass sich nicht sagen lässt, wo etwas aufhört und das nächste anfängt. Glaubst du, dass uns unsere bösen Taten durchs Leben verfolgen? Keine Ahnung. Wunderschön, oder? Was denn? Einfach alles, jedes kleinste bisschen. „Train Dreams“ basiert auf dem gleichnamigen Buch des US-amerikanischen Autors und Dichters Dennis Johnson, der für dieses Werk auch mit dem Pulitzer-Preis nominiert wurde. Gedreht wurde der Film 2024 im US-Bundesstaat Washington. Die Weltpremiere hat er dann im Sommer 2025 auf dem Sundance Film Festival gefeiert, und da hat Netflix gleich die Vertriebsrechte am Werk erworben. Neben Joel Edgerton spielen in dem Film auch Felicity Jones, die Roberts Frau Gladys verkörpert, und William H. Macy, der Roberts Kollegen Arne spielt. „Train Dreams“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen. Das war’s für heute. Habt ein schönes Wochenende! Morgen gibt’s schon den nächsten Streaming-Tipp hier für euch. Folgt uns, abonniert uns und sagt eurer Crew, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Tipp und Skript kamen heute von Jonas Nikolic. Audioschnitt: Benjamin Serdani, und ich bin Jessi Jus. Bis zum nächsten Mal! Was läuft heute online? Videostreams, TV-Programme und Dokus, empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk, 2017.