Play
Foto: Netflix
Bild: Babo – Die Haftbefehl-Story | Netflix

Was läuft heute? | Babo – Die Haftbefehl-Story

Hafti Abi der im Lambo und Ferrari sitzt

In der neuen Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ geht es um den Rapper und Musiker Aykut Anhan aka Haftbefehl. Die Dokumentation thematisiert seine Karriere, seinen Einfluss auf die Hop-Hop Szene und die Schattenseiten die damit einhergehen.

Babo — Die Haftbefehl-Story

Spätestens seit seinem Album “Russisch Roulette” aus dem Jahr 2014 hat der Frankfurter Rapper Haftbefehl eine steile Karriere als einer der bedeutendsten Hip-Hop-Künstler in Deutschland hingelegt. Die Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ blickt auf die Karriere des Mannes, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt. Dabei geht es um seine Musik, seinen Status als einer der ganz großen aber auch um die Schattenseiten…

069 for Life

Gerade in den letzten Jahren fiel Haftbefehl immer öfter durch Drogenprobleme und öffentliche Eskapaden auf. In der Doku sprechen neben dem Rapper selbst auch Musikjournalist Nico Backspin, der verstorbene Rapper XATAR und auch Haftbefehls Familie über den Künstler. Die Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ gibt es ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen